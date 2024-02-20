Шмыгаль указал на потребность в ракетах и рассчитывает на новый пакет помощи от США

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во вторник, что его стране нужны ракеты большой дальности и другие боеприпасы и указал, что он ожидает прохождения пакета помощи США, рассмотрение которого остановилось в Конгрессе, пишет УНН со ссылкой на AP.

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Украина имеет современную технику, готовит солдат и воюет по стандартам НАТО, и "европейские страны и Соединенные Штаты нас абсолютно поддерживают", сказал Шмыгаль, выступая на пресс-конференции на следующий день после того, как он посетил конференцию по восстановлению Украины в Токио.

Но, по его словам, "стране нужно больше ракет большой дальности для противовоздушной обороны против россии на линии фронта", пишет издание.

"К сожалению, сейчас они преобладают в воздухе и, к сожалению, это приводит к некоторым последствиям с линии фронта, но должен сказать, что у нас нет отказов от наших партнеров по поставкам военного оборудования в Украину", - отметил Шмыгаль.

Когда позже в этом году Украина начнет использовать истребители F-16, "мы сбалансируем ситуацию на поле боя, и нам станет намного легче", сказал он. Но сейчас, учитывая сокращение дальнобойной артиллерии и ракетного оборудования, "если это будет остановлено, если это будет отложено, это главная опасность для нас на поле боя".

Шмыгаль заявил, что Украина понимает ограничения Японии на политику экспорта оружия и приветствует преданность Японии.

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