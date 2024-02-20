Шмыгаль указал на потребность в ракетах и рассчитывает на новый пакет помощи от США

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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  303702 просмотра

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Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  357889 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  279503 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  310916 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Польские протестующие заблокировали границу между Польшей и Украиной, подрывая украинскую экономику и устойчивость к российской агрессии; Украина призвала Польшу дать правовую оценку, разблокировать границу и прекратить антиукраинскую риторику.

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После того, как "Государственный оператор тыла" объявил новые тендеры на поставку продовольствия в Вооруженные Силы, против него и новой команды Ммнистерства обороны началась информационная атака, вероятно, со стороны компаний, которые ранее были монополистами.

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