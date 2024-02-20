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Шмигаль вказав на потребу у ракетах і розраховує на новий пакет допомоги від США

Шмигаль вказав на потребу у ракетах і розраховує на новий пакет допомоги від США

Київ • УНН

 • 29619 перегляди

Прем'єр-міністр України про необхідність ракет великої дальності та інших боєприпасів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у вівторок, що його країні потрібні ракети великої дальності та інші боєприпаси і вказав, що він очікує на проходження пакету допомоги США, розгляд якого зупинився в Конгресі, пише УНН з посиланням на AP.

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Україна має сучасну техніку, готує солдатів та воює за стандартами НАТО, і "європейські країни та Сполучені Штати нас абсолютно підтримують", сказав Шмигаль, виступаючи на пресконференції наступного дня після того, як він відвідав конференцію з відновлення України у Токіо.

Але, за його словами, "країні потрібно більше ракет великої дальності для протиповітряної оборони проти росії на лінії фронту", пише видання.

"На жаль, зараз вони переважають у повітрі і, на жаль, це призводить до деяких наслідків з лінії фронту, але маю сказати, що у нас немає відмов від наших партнерів щодо постачання військового обладнання в Україну", - зазначив Шмигаль.

Коли пізніше цього року Україна почне використовувати винищувачі F-16, "ми збалансуємо ситуацію на полі бою, і нам стане набагато легше", сказав він. Але наразі, зважаючи на скорочення далекобійної артилерії і ракетного обладнання, "якщо це буде зупинено, якщо це буде відкладено, це головна небезпека для нас на полі бою".

Шмигаль заявив, що Україна розуміє обмеження Японії на політику експорту зброї та вітає відданість Японії.

Законопроект для допомоги Україні: Байден готовий провести зустріч зі спікером Палати представників Конгресу Джонсоном19.02.24, 19:32 • 27834 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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