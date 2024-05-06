Послов Великобритании и Франции вызвали в мид рф: что известно

Послов Франции и Великобритании вызвали в министерство иностранных дел рф, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По данным росСМИ, посол Британии был вызван в мид рф из-за высказываний Кэмерона о праве Украины наносить удары по территории россии с применением британского оружия.

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Известно, что посол Британии покинул мид россии, проведя там около 30 минут, с прессой общаться отказался.

Впоследствии у здания мида рф заметили посла Франции. Он тоже отказался общаться с прессой. Продолжительность его визита в МИД РФ составила 40 минут.

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Что стало причиной вызова или появления посла Франции в ведомстве сергея лаврова росСМИ не указывают.