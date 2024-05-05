Встреча Макрона и Си Цзиньпина: Франция будет давить на Китай по поводу торговли и войны в Украине

Президент Франции Эмануэль Макрон, который планирует встречу с китайским лидером Си Цзиньпином, будет давить на Пекин по вопросу сотрудничества с рф и завершения войны в Украине. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

В издании напоминают, что лидер КНР должен совершить двухдневный визит во Францию на фоне растущего торгового напряжения между Европой и КНР.

Отмечается, что Париж поддерживает расследование Европейского союза по экспорту китайских электромобилей, зато еще в январе Пекин начал расследование в отношении импорта французского коньяка.

Этот шаг со стороны Китая обозреватели объясняют "местью" из-за растущего количества расследований ЕС.

Мы должны продолжать настаивать на том, чтобы китайские власти предоставили нам больше гарантий по вопросам торговли - пояснил советник Елисейского дворца перед визитом Си Цзиньпина.

Также Франция стремится побудить Китай оказать давление на Москву, чтобы она прекратила военную агрессию против Украины.

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Однако, как пишет Reuters, пока достигнут незначительный прогресс, кроме решения Си Цзиньпина впервые позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому вскоре после визита Макрона в Пекин в прошлом году.

Китай является одним из главных партнеров России, наша цель состоит в том, чтобы использовать рычаги влияния, которые он имеет на Москву, чтобы изменить расчеты России и способствовать разрешению конфликта - подчеркнул собеседник издания в Елисейском дворце.

В то же время отмечается, что китайцы стремятся углубить отношения с европейскими партнерами - очень важно, чтобы "они услышали нашу точку зрения и начали воспринимать ее серьезно".

Напомним

Ранее в Bloomberg заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон стремится углубить свою личную связь с главой Китая Си Цзиньпином во время двухдневного визита последнего во Францию.

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