Поставкой россии компонентов для производства оружия Китай пытается изменить ситуацию в ее пользу в войне с Украиной - американская разведка

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
  •  123329 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
  •  124036 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  126048 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  117398 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  108124 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  126432 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125151 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119405 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115168 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101995 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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29 апреля 2024, 11:08  •  313701 просмотра

Поставкой россии компонентов для производства оружия Китай пытается изменить ситуацию в ее пользу в войне с Украиной - американская разведка

По данным американской разведки, Китай предоставил критически важные технологии и компоненты для российской оборонной промышленности, что изменило ход боевых действий в Украине в пользу москвы.

Война •   •  6387 просмотра
Поставкой россии компонентов для производства оружия Китай пытается изменить ситуацию в ее пользу в войне с Украиной - американская разведка

Удар рф по Харькову: уже двое раненых

Один человек погиб, двое получили ранения в результате российского удара по жилому кварталу в Харькове.

Война •   •  6831 просмотра
Удар рф по Харькову: уже двое раненых

россияне постоянно меняют места дислокаций своих кораблей, пытаясь вводить ВСУ в заблуждение - Плетенчук

россияне постоянно меняют места дислокации своих военных кораблей, прячут их среди судов обеспечения и меняют тактику, чтобы ввести в заблуждение украинские силы из-за уменьшения возможностей противовоздушной обороны в Крыму.

Война •   •  6742 просмотра
россияне постоянно меняют места дислокаций своих кораблей, пытаясь вводить ВСУ в заблуждение - Плетенчук

Кабмин провел кадровые изменения: кого назначили

Кабинет Министров назначил новых заместителей министра юстиции, председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам и председателя Государственного агентства резерва Украины по вопросам цифрового развития.

политика •   •  7058 просмотра
Кабмин провел кадровые изменения: кого назначили

В Украине над вопросом конфискации замороженных активов рф будет работать отдельная подгруппа: правительство приняло решение

Кабинет министров одобрил создание подгруппы для работы над конфискацией замороженных российских суверенных активов за рубежом в пользу Украины.

Война •   •  9473 просмотра
В Украине над вопросом конфискации замороженных активов рф будет работать отдельная подгруппа: правительство приняло решение

Идут постоянные попытки восстановить положение со стороны оккупантов: Плетенчук о ситуации на юге

Оккупанты постоянно пытаются восстановить ситуацию на юге Украины путем неудачных штурмовых операций: вчера состоялось 11 атак и еще 3 сегодня на Запорожском и Херсонском направлениях, но украинские войска отбивают эти попытки.

Война •   •  7389 просмотра
Идут постоянные попытки восстановить положение со стороны оккупантов: Плетенчук о ситуации на юге

Удар рф по Харькову: в ОВА подтвердили гибель женщины

Женщина погибла и мужчина получил ранения в Харькове в результате российских ударов, которые разрушили по меньшей мере два частных дома.

Война •   •  6984 просмотра
Удар рф по Харькову: в ОВА подтвердили гибель женщины

В Хмельницкой области в результате подрыва запала гранаты травмировался мужчина: его госпитализировали

В Староконстантинове, что в Хмельницкой области, в результате подрыва запала гранаты травмировался 32-летний мужчина. Устройство взорвалось у него в руках, мужчину госпитализировали в больницу.

Криминал и ЧП •   •  6170 просмотра
В Хмельницкой области в результате подрыва запала гранаты травмировался мужчина: его госпитализировали

В пригороде Херсона от вражеского попадания загорелись здания: фото

российский обстрел попал в жилые дома и летнюю кухню в пригороде Херсона, вызвав пожары, но обошлось без жертв.

Война •   •  6576 просмотра
В пригороде Херсона от вражеского попадания загорелись здания: фото

Атака рф на Харьков: есть предварительная информация о погибшей женщине, еще одном пострадавшем

В результате российского удара в Харькове, предварительно, погибла женщина, еще один человек получил ранения, под завалами могут быть люди.

Война •   •  5938 просмотра
Атака рф на Харьков: есть предварительная информация о погибшей женщине, еще одном пострадавшем