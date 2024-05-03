Поставкой россии компонентов для производства оружия Китай пытается изменить ситуацию в ее пользу в войне с Украиной - американская разведка

Китай существенно помог изменить ситуацию на поле боя в пользу россии в Украине, предоставив ей компоненты и другие материалы, необходимые для поддержки оборонной промышленности. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на доклад директора Национальной разведки Аврил Хейнс во время слушаний в комитете Сената США, пишет УНН.

Детали

Хотя Китай не стал поставлять россии летальное оружие для полномасштабного вторжения в Украину, он предоставил важнейшие технологии и инструменты для военной машины рф,

"Поставки Китаем компонентов и материалов двойного назначения для российской оборонной промышленности является одним из нескольких факторов, которые изменили ход боевых действий в Украине в пользу москвы, а также ускорили восстановление военной мощи россии после чрезвычайно дорогостоящего вторжения", - отметила Хейнс.

По ее словам, этот шаг был частью цели Китая по углублению связей как с россией, так и с Ираном.

Как добавляет NBC News, официальные лица США ранее заявляли, что Китай поставляет россии беспилотные летательные аппараты и ракетные технологии двойного назначения, спутниковые снимки и станки, необходимые для ее оборонного производства. Двойное использование относится к предметам, которые могут использоваться в гражданских или военных целях.

Относительно войны в Украине, Хейнс сказал, что президент рф путин рассчитывает, что текущие внутренние и международные тенденции работают в его пользу по сравнению с проблемами, стоящими перед Украиной, включая политические трудности для Киева, поскольку он пытается получить дополнительную военную помощь от США.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее заявил, что результатом сотрудничества учреждения и зарубежных СМИ стал арест в Нидерландах трех человек, которые в обход санкций поставляли в россию товары для военных нужд.

"Мы искренне благодарны международным расследователям, профессиональная деятельность которых помогает перекрывать российские пути незаконных поставок иностранной микроэлектроники для комплектации вражеских ракет и беспилотников. Среди последнего - имеем успешный кейс взаимодействия с журналистами Нидерландов. Их расследование привело к тому, что власти страны арестовали трех человек в рамках многонационального расследования международной контрабандной сети, которая работала для обхода общеевропейских санкций против россии. Такие небольшие локальные шаги помогают повышать эффективность санкционного давления на страну-агрессора", - отметил Рувин.

Китай существенно увеличил поставки в россию навигационного оборудования и комплектующих к военной технике - СМИ