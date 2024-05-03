Постачанням росії компонентів для виробництва зброї Китай намагається змінити ситуацію на її користь у війні з Україною – американська розвідка
Київ • УНН
За даними американської розвідки, Китай надав критично важливі технології та компоненти для російської оборонної промисловості, що змінило хід бойових дій в Україні на користь москви.
Китай суттєво допоміг змінити ситуацію на полі бою на користь росії в Україні, надавши їй компоненти та інші матеріали, необхідні для підтримки оборонної промисловості. Про це повідомляє NBC News з посиланням на доповідь директорки Національної розвідки Авріл Хейнс під час слухань у комітеті Сенату США, пише УНН.
Деталі
Хоча Китай не став постачати росії летальну зброю для повномасштабного вторгнення в Україну, він надав найважливіші технології та інструменти для військової машини рф,
"Постачання Китаєм компонентів і матеріалів подвійного призначення для російської оборонної промисловості є одним із кількох факторів, які змінили хід бойових дій в Україні на користь москви, а також прискорили відновлення військової могутності росії після надзвичайно дорогого вторгнення", - зазначила Хейнс.
За її словами, цей крок був частиною мети Китаю щодо поглиблення зв'язків як з росією, так і з Іраном.
Як додає NBC News, офіційні особи США раніше заявляли, що Китай постачає росії безпілотні літальні апарати та ракетні технології подвійного призначення, супутникові знімки та верстати, необхідні для її оборонного виробництва. Подвійне використання відноситься до предметів, які можуть використовуватись у цивільних чи військових цілях.
Щодо війни в Україні, Хейнс сказав, що президент рф путін розраховує, що поточні внутрішні та міжнародні тенденції працюють на його користь у порівнянні з проблемами, що стоять перед Україною, включаючи політичні труднощі для Києва, оскільки він намагається отримати додаткову військову допомогу від США.
Додатково
Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше заявив, що результатом співпраці установи та зарубіжних ЗМІ став арешт у Нідерландах трьох осіб, які в обхід санкцій постачали до росії товари для військових потреб.
"Ми щиро вдячні міжнародним розслідувачам, професійна діяльність яких допомагає перекривати російські шляхи незаконного постачання іноземної мікроелектроніки для комплектації ворожих ракет і безпілотників. Серед останнього – маємо успішний кейс взаємодії із журналістами Нідерландів. Їх розслідування призвело до того, що влада країни заарештувала трьох осіб в рамках багатонаціонального розслідування міжнародної контрабандної мережі, яка працювала задля обходу загальноєвропейських санкцій проти росії. Такі невеликі локальні кроки допомагають підвищувати ефективність санкційного тиску на країну-агресорку", - зазначив Рувін.
Китай суттєво збільшив поставки до росії навігаційного обладнання та комплектуючих до військової техніки - ЗМІ23.04.24, 17:14 • 18075 переглядiв