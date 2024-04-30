Макрон прагне поглибити відносити із Сі Цзіньпіном, апелюючи до нього закликати путіна припинити війну в Україні - Bloomberg

Президент Франції Еммануель Макрон прагне поглибити свій особистий зв'язок із главою Китаю Сі Цзіньпіном під час дводенного візиту останнього до Франції, звертаючись до китайського лідера з проханням закликати главу кремля володимира путіна припинити війну росії проти України, з посиланням на людей, знайомих із планами, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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"Президент Еммануель Макрон прагне поглибити свій особистий зв'язок із Сі Цзіньпіном під час дводенного візиту до Франції, звертаючись до китайського лідера з проханням закликати володимира путіна покласти край війні росії в Україні", - пише видання з посиланням на джерела.

За даними джерел, Макрон також прагне залучити китайські інвестиції у французький сектор акумуляторів для електромобілів.

Цей "наступ чарівності" включатиме запрошення Сі Цзіньпіна на вечерю в Єлисейському палаці в Парижі, де, за словами людей, у меню може бути присутнім французький коньяк - напій, щодо якого в Пекіні проводиться антидемпінгове розслідування. Потім Макрон, як вказано, запросить свого китайського колегу до куточку Піренейських гір, де президент Франції у дитинстві відвідував свою бабусю, додали джерела.

"Французький президент Еммануель Макрон пропонує Сі можливість вести переговори з провідною державою ЄС, яка довела свою готовність йти більш незалежним шляхом", - сказав Чонг Джа Ян, доцент кафедри політології Національного університету Сінгапуру. Ця поїздка, з його слів, "є спробою залучити ті частини Європи, які, на думку Сі, можуть більше симпатизувати його позиції".

Лідер Китаю Сі Цзіньпін планує візит до Франції 6-7 травня: з Макроном обговорять Україну

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї сказав у суботу дипломатичному раднику Макрона, що він сподівається, що Париж зможе підштовхнути ЄС до проведення прагматичної політики щодо Пекіна. Макрон і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також проведуть тристоронню зустріч із Сі Цзіньпіном під час свого візиту, написав її головний представник у соціальній мережі X.

Доповнення

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прямує до Європейського Союзу вперше за п'ять років із, як пише Bloomberg, чітким посланням: Пекін пропонує набагато більше економічних можливостей для блоку, ніж США хочуть визнати.

За повідомленням міністерства закордонних справ у Пекіні, китайський лідер розпочне свою п'ятиденну поїздку до Франції, Сербії та Угорщини 5 травня. Ці країни прагнуть інвестицій з Китаю, попри безліч розслідувань ЄС щодо промислової політики Пекіна та попередження офіційних осіб у Вашингтоні про ризики, зазначає видання.

"Я думаю, що це частина спроби переконати європейців у тому, що є найкращі варіанти і що кращі відносини можливі", - заявив перед поїздкою Сі Цзіньпіна Дункан Фріман, викладач китайсько-європейських відносин у Брюссельській школі менеджменту в Бельгії.