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Макрон прагне поглибити відносити із Сі Цзіньпіном, апелюючи до нього закликати путіна припинити війну в Україні - Bloomberg

Макрон прагне поглибити відносити із Сі Цзіньпіном, апелюючи до нього закликати путіна припинити війну в Україні - Bloomberg

Київ • УНН

 • 25545 перегляди

Макрон прагне поглибити свій особистий зв'язок із главою Китаю Сі Цзіньпіном.

Президент Франції Еммануель Макрон прагне поглибити свій особистий зв'язок із главою Китаю Сі Цзіньпіном під час дводенного візиту останнього до Франції, звертаючись до китайського лідера з проханням закликати главу кремля володимира путіна припинити війну росії проти України, з посиланням на людей, знайомих із планами, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Президент Еммануель Макрон прагне поглибити свій особистий зв'язок із Сі Цзіньпіном під час дводенного візиту до Франції, звертаючись до китайського лідера з проханням закликати володимира путіна покласти край війні росії в Україні", - пише видання з посиланням на джерела.

За даними джерел, Макрон також прагне залучити китайські інвестиції у французький сектор акумуляторів для електромобілів.

Цей "наступ чарівності" включатиме запрошення Сі Цзіньпіна на вечерю в Єлисейському палаці в Парижі, де, за словами людей, у меню може бути присутнім французький коньяк - напій, щодо якого в Пекіні проводиться антидемпінгове розслідування. Потім Макрон, як вказано, запросить свого китайського колегу до куточку Піренейських гір, де президент Франції у дитинстві відвідував свою бабусю, додали джерела.

"Французький президент Еммануель Макрон пропонує Сі можливість вести переговори з провідною державою ЄС, яка довела свою готовність йти більш незалежним шляхом", - сказав Чонг Джа Ян, доцент кафедри політології Національного університету Сінгапуру. Ця поїздка, з його слів, "є спробою залучити ті частини Європи, які, на думку Сі, можуть більше симпатизувати його позиції".

Лідер Китаю Сі Цзіньпін планує візит до Франції 6-7 травня: з Макроном обговорять Україну30.04.24, 08:22 • 21059 переглядiв

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї сказав у суботу дипломатичному раднику Макрона, що він сподівається, що Париж зможе підштовхнути ЄС до проведення прагматичної політики щодо Пекіна. Макрон і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також проведуть тристоронню зустріч із Сі Цзіньпіном під час свого візиту, написав її головний представник у соціальній мережі X.

Доповнення

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прямує до Європейського Союзу вперше за п'ять років із, як пише Bloomberg, чітким посланням: Пекін пропонує набагато більше економічних можливостей для блоку, ніж США хочуть визнати.

За повідомленням міністерства закордонних справ у Пекіні, китайський лідер розпочне свою п'ятиденну поїздку до Франції, Сербії та Угорщини 5 травня. Ці країни прагнуть інвестицій з Китаю, попри безліч розслідувань ЄС щодо промислової політики Пекіна та попередження офіційних осіб у Вашингтоні про ризики, зазначає видання.

"Я думаю, що це частина спроби переконати європейців у тому, що є найкращі варіанти і що кращі відносини можливі", - заявив перед поїздкою Сі Цзіньпіна Дункан Фріман, викладач китайсько-європейських відносин у Брюссельській школі менеджменту в Бельгії.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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