Лідер Китаю Сі Цзіньпін планує візит до Франції 6-7 травня: з Макроном обговорять Україну

Глава Китаю Сі Цзіньпін планує здійснити державний візит до Франції 6-7 травня, повідомив офіс президента Франції. Війни в Україні та на Близькому Сході, як очікується, будуть головними питаннями порядку денного, пише УНН з посиланням на Голос Америки.

Деталі

Візит до Франції, який проходитиме поряд із поїздками до Сербії та Угорщини, є першим європейським туром китайського лідера після пандемії коронавірусу.

Вперше за п'ять років: у травні Сі Цзіньпін вирушить у європейське турне

"Цей візит відбувається з нагоди 60-річчя дипломатичних відносин між двома країнами та є продовженням візиту президента (Франції) до Пекіна та Гуанчжоу у квітні 2023 року", - вказали в офісі президента Еммануеля Макрона.

Переговори, як вказано, стосуватиметься міжнародних криз, насамперед війни в Україні та ситуації на Близькому Сході, питань торгівлі, наукової, культурної та спортивної співпраці, додали в Єлисейському палаці.

Згідно із заявою, Сі та Макрон також обговорять "спільні дії для подолання глобальних викликів, зокрема надзвичайної кліматичної ситуації, захисту біорізноманіття та фінансового становища найбільш вразливих країн".

"Китай з нетерпінням чекає співпраці з Францією, щоб сприйняти цей візит як можливість", - сказав речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь, також посилаючись на готовність Пекіна "здійснити новий внесок у світовий мир, стабільність, розвиток і прогрес".

Еммануель і Бріджит Макрон приймуть Сі та його дружину Пен Ліюань у Парижі 6 травня. 7 травня обидві пари вирушать до південно-західного департаменту Верхні Піренеї, куди Макрон часто їздив у дитинстві, щоб побачити свою бабусю.

Франція готується прийняти Олімпійські ігри цього літа і Макрон заявив, що зробить "все можливе", щоб під час Ігор було "олімпійське перемир'я". Перемир'я - це історична традиція, згідно з якою під час Олімпіади панує мир. Макрон заявив, що попросить президента Китаю допомогти йому в цій меті.

Макрон намагався переконати Китай не підтримувати війну росії проти України. У 2023 році президент Франції закликав Сі "привести росію до розуму" через Україну і закликав не постачати зброю Москві.

Але, попри тиск Заходу, після вторгнення в Україну співпраця між Китаєм і росією тільки зросла.

"Ми повинні продовжувати взаємодіяти з Китаєм, який об’єктивно є міжнародним гравцем із найбільшим впливом на те, щоб змінити думку Москви", - заявило французьке дипломатичне джерело, визнаючи, що не варто очікувати негайного прориву.

Президент росії володимир путін заявляв, що планує відвідати Китай у травні, це його перша запланована поїздка за кордон після переобрання в березні.

Протягом останніх двох років Захід дивився на росію та Китай з підвищеною тривогою, оскільки вони посилюють військову співпрацю та прагнуть розширити свій глобальний вплив.

Пекін, який заявляє, що є нейтральною стороною у війні проти України, піддався критиці за відмову засудити москву за її наступ.

У середині квітня канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Сі тиснути на росію, щоб вона "припинила безглузду війну" в Україні.

Доповнення

Після візиту до Франції Сі Цзіньпін відвідає Сербію та Угорщину. Він зупиниться в Угорщині 8-10 травня, оголосив минулого тижня уряд центральноєвропейської країни.