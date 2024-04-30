Лидер Китая Си Цзиньпин планирует визит во Францию 6-7 мая: с Макроном обсудят Украину

Глава Китая Си Цзиньпин планирует совершить государственный визит во Францию 6-7 мая, сообщил офис президента Франции. Войны в Украине и на Ближнем Востоке, как ожидается, будут главными вопросами повестки дня, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Визит во Францию, который будет проходить наряду с поездками в Сербию и Венгрию, является первым европейским туром китайского лидера после пандемии коронавируса.

Впервые за пять лет: в мае Си Цзиньпин отправится в европейское турне

"Этот визит проходит по случаю 60-летия дипломатических отношений между двумя странами и является продолжением визита президента (Франции) в Пекин и Гуанчжоу в апреле 2023 года", - указали в офисе президента Эммануэля Макрона.

Переговоры будут касаться международных кризисов, прежде всего войны в Украине и ситуации на Ближнем Востоке, вопросов торговли, научного, культурного и спортивного сотрудничества, добавили в Елисейском дворце.

Согласно заявлению, Си и Макрон также обсудят "совместные действия для преодоления глобальных вызовов, в частности чрезвычайной климатической ситуации, защиты биоразнообразия и финансового положения наиболее уязвимых стран".

"Китай с нетерпением ждет сотрудничества с Францией, чтобы воспринять этот визит как возможность", - сказал спикер Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, также ссылаясь на готовность Пекина "внести новый вклад в мировой мир, стабильность, развитие и прогресс".

Эммануэль и Бриджит Макрон примут Си и его жену Пэн Лиюань в Париже 6 мая. 7 мая обе пары отправятся в юго-западный департамент Верхние Пиренеи, куда Макрон часто ездил в детстве, чтобы увидеть свою бабушку.

Франция готовится принять Олимпийские игры этим летом и Макрон заявил, что сделает "все возможное", чтобы во время Игр было "олимпийское перемирие". Перемирие - это историческая традиция, согласно которой во время Олимпиады царит мир. Макрон заявил, что попросит президента Китая помочь ему в этой цели.

Макрон пытался убедить Китай не поддерживать войну россии против Украины. В 2023 году президент Франции призвал Си "привести россию к разуму" из-за Украины и призвал не поставлять оружие москве.

Но, несмотря на давление Запада, после вторжения в Украину сотрудничество между Китаем и россией только возросло.

"Мы должны продолжать взаимодействовать с Китаем, который объективно является международным игроком с наибольшим влиянием на то, чтобы изменить мнение москвы", - заявил французский дипломатический источник, признавая, что не стоит ожидать немедленного прорыва.

Президент россии владимир путин заявлял, что планирует посетить Китай в мае, это его первая запланированная поездка за границу после переизбрания в марте.

В течение последних двух лет Запад смотрел на россию и Китай с повышенной тревогой, поскольку они усиливают военное сотрудничество и стремятся расширить свое глобальное влияние.

Пекин, который заявляет, что является нейтральной стороной в войне против Украины, подвергся критике за отказ осудить москву за ее наступление.

В середине апреля канцлер Германии Олаф Шольц призвал Си давить на россию, чтобы она "прекратила бессмысленную войну" в Украине.

Дополнение

После визита во Францию Си Цзиньпин посетит Сербию и Венгрию. Он остановится в Венгрии 8-10 мая, объявило на прошлой неделе правительство центральноевропейской страны.