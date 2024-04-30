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Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
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Лидер Китая Си Цзиньпин планирует визит во Францию 6-7 мая: с Макроном обсудят Украину
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Еще плюс 1250 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага
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Лидер Китая Си Цзиньпин планирует визит во Францию 6-7 мая: с Макроном обсудят Украину
Глава Китая Си Цзиньпин планирует посетить Францию, Сербию и Венгрию в мае, а войны в Украине и на Ближнем Востоке, как ожидается, станут главными темами обсуждения во время его государственного визита во Францию 6-7 мая.
На Херсонщине россияне попали в объект критической инфраструктуры и админздание: погиб один человек, еще один травмировался
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, попав в объект критической инфраструктуры, административное здание и учреждение культуры, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения.
ХАМАС рассматривает предложение о прекращении огня и освобождении заложников - CNN
ХАМАС рассматривает предложение Египта о прекращении огня с Израилем, которое предусматривает освобождение 33 заложников в обмен на паузу в боевых действиях в Газе.
российский удар по Одессе: количество погибших возросло до 5
Пять человек погибли и 23 получили ранения, в том числе 4-летняя девочка в критическом состоянии, в результате вчерашнего ракетного обстрела набережной Одессы со стороны россии.
Николаевщина: россияне обстреляли из артиллерии две громады, повреждена ЛЭП возле базы отдыха
Россияне обстреляли из артиллерии две общины в Николаевской области, повредив линии электропередач возле базы отдыха, но обошлось без жертв.
Украина призвала Всемирную организацию интеллектуальной собственности закрыть офис в рф
Киев призвал к безусловному закрытию внешнего офиса ВОИС в Москве из-за войны России против Украины, ссылаясь на ущерб, нанесенный глобальной безопасности, продовольствию, энергетике, окружающей среде и системе интеллектуальной собственности Украины.
Вечером оккупанты ударили по Никопольщине: повреждены жилые дома
Российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области, применив артиллерию и беспилотники-камикадзе, повредив два дома, но обошлось без жертв.
Еще плюс 1250 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты понесли значительные потери: около 468 720 человек личного состава, 7 307 танков и сотни единиц другой военной техники.
В США во время ареста преступника погибли четверо полицейских
Четверо полицейских погибли и еще четверо получили ранения в перестрелке во время задержания преступника в Шарлотте, штат Северная Каролина.
За сутки на фронте зафиксировали 115 боевых столкновений - Генштаб
За минувшие сутки на фронте произошло 115 боевых столкновений, большинство обстрелов противник провел на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, что привело к жертвам среди мирного населения и разрушениям инфраструктуры, несмотря на то, что украинские войска отбили многочисленные атаки.