Макрон стремится углубить отношения с Си Цзиньпином, апеллируя к нему призвать путина прекратить войну в Украине - Bloomberg

Президент Франции Эммануэль Макрон стремится углубить свою личную связь с главой Китая Си Цзиньпином во время двухдневного визита последнего во Францию, обращаясь к китайскому лидеру с просьбой призвать главу кремля владимира путина прекратить войну россии против Украины, со ссылкой на людей, знакомых с планами, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Президент Эммануэль Макрон стремится углубить свою личную связь с Си Цзиньпином во время двухдневного визита во Францию, обращаясь к китайскому лидеру с просьбой призвать владимира путина положить конец войне россии в Украине", - пишет издание со ссылкой на источники.

По данным источников, Макрон также стремится привлечь китайские инвестиции во французский сектор аккумуляторов для электромобилей.

Это "наступление очарования" будет включать приглашение Си Цзиньпина на ужин в Елисейском дворце в Париже, где, по словам людей, в меню может присутствовать французский коньяк - напиток, в отношении которого в Пекине проводится антидемпинговое расследование. Затем Макрон, как указано, пригласит своего китайского коллегу в уголок Пиренейских гор, где президент Франции в детстве навещал свою бабушку, добавили источники.

"Французский президент Эммануэль Макрон предлагает Си возможность вести переговоры с ведущим государством ЕС, которое доказало свою готовность идти более независимым путем", - сказал Чонг Джа Ян, доцент кафедры политологии Национального университета Сингапура. Эта поездка, по его словам, "является попыткой привлечь те части Европы, которые, по мнению Си, могут больше симпатизировать его позиции".

Лидер Китая Си Цзиньпин планирует визит во Францию 6-7 мая: с Макроном обсудят Украину

Министр иностранных дел Китая Ван И сказал в субботу дипломатическому советнику Макрона, что он надеется, что Париж сможет подтолкнуть ЕС к проведению прагматичной политики в отношении Пекина. Макрон и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также проведут трехстороннюю встречу с Си Цзиньпином во время визита, написал ее главный представитель в социальной сети X.

Дополнение

Лидер Китая Си Цзиньпин направляется в Европейский Союз впервые за пять лет с, как пишет Bloomberg, четким посланием: Пекин предлагает гораздо больше экономических возможностей для блока, чем США хотят признать.

По сообщению министерства иностранных дел в Пекине, китайский лидер начнет свою пятидневную поездку во Францию, Сербию и Венгрию 5 мая. Эти страны стремятся к инвестициям из Китая, несмотря на множество расследований ЕС относительно промышленной политики Пекина и предупреждения официальных лиц в Вашингтоне о рисках, отмечает издание.

"Я думаю, что это часть попытки убедить европейцев в том, что есть лучшие варианты и что лучшие отношения возможны", - заявил перед поездкой Си Цзиньпина Дункан Фриман, преподаватель китайско-европейских отношений в Брюссельской школе менеджмента в Бельгии.