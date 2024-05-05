Зустріч Макрона та Сі Цзіньпіна: Франція тиснутиме на Китай щодо торгівлі та війни в Україні
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном буде тиснути на нього, щоб той підштовхнув росію до завершення війни в Україні.
Президент Франції Емануель Макрон, який планує зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном, буде тиснути на Пекін щодо співпраці з рф та завершення війни в Україні. Про це пише Reuters, передає УНН.
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У виданні нагадують, що лідер КНР має здійснити дводенний візит до Франції на тлі зростаючої торгової напруги між Європою та КНР.
Зазначається, що Париж підтримує розслідування Європейського союзу щодо експорту китайських електромобілів, натомість ще у січні Пекін розпочав розслідування стосовно імпорту французького коньяку.
Цей крок з боку Китаю оглядачі пояснюють "помстою" через зростаючу кількість розслідувань ЄС.
Ми повинні продовжувати наполягати на тому, щоб китайська влада надала нам більше гарантій з питань торгівлі
Також Франція прагне спонукати Китай чинити тиск на Москву, щоб вона припинила військову агресію проти України.
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Проте, як пише Reuters, наразі досягнуто незначного прогресу, окрім рішення Сі Цзіньпіна вперше зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському невдовзі після візиту Макрона до Пекіна минулого року.
Китай є одним із головних партнерів росії, наша мета полягає в тому, щоб використати важелі впливу, які він має на Москву, щоб змінити розрахунки Росії та сприяти вирішенню конфлікту
Водночас зазначається, що китайці прагнуть поглибити відносини з європейськими партнерами - дуже важливо, щоб "вони почули нашу точку зору і почали сприймати її серйозно".
Нагадаємо
Раніше у Bloomberg заявили, що президент Франції Еммануель Макрон прагне поглибити свій особистий зв'язок із главою Китаю Сі Цзіньпіном під час дводенного візиту останнього до Франції.
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