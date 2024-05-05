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Зустріч Макрона та Сі Цзіньпіна: Франція тиснутиме на Китай щодо торгівлі та війни в Україні

Зустріч Макрона та Сі Цзіньпіна: Франція тиснутиме на Китай щодо торгівлі та війни в Україні

Київ • УНН

 • 23628 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном буде тиснути на нього, щоб той підштовхнув росію до завершення війни в Україні.

Президент Франції Емануель Макрон, який планує зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном, буде тиснути на Пекін щодо співпраці з рф та завершення війни в Україні. Про це пише Reuters, передає УНН.  

Деталі 

У виданні нагадують, що лідер КНР має здійснити дводенний візит до Франції на тлі  зростаючої торгової напруги між Європою та КНР.

Зазначається, що Париж підтримує розслідування Європейського союзу щодо експорту китайських електромобілів, натомість ще у січні Пекін розпочав розслідування стосовно імпорту французького коньяку.

Цей крок з боку Китаю оглядачі пояснюють "помстою" через зростаючу кількість розслідувань ЄС.

Ми повинні продовжувати наполягати на тому, щоб китайська влада надала нам більше гарантій з питань торгівлі

- пояснив радник Єлисейського палацу перед візитом Сі Цзіньпіна.

Також Франція прагне спонукати Китай чинити тиск на Москву, щоб вона припинила військову агресію проти України.

Постачанням росії компонентів для виробництва зброї Китай намагається змінити ситуацію на її користь у війні з Україною – американська розвідка03.05.24, 15:13 • 26484 перегляди

Проте, як пише Reuters, наразі досягнуто незначного прогресу, окрім рішення Сі Цзіньпіна вперше зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському невдовзі після візиту Макрона до Пекіна минулого року.

Китай є одним із головних партнерів росії, наша мета полягає в тому, щоб використати важелі впливу, які він має на Москву, щоб змінити розрахунки Росії та сприяти вирішенню конфлікту

- підкреслив співрозмовник видання в Єлисейському палаці.

Водночас зазначається, що китайці прагнуть поглибити відносини з європейськими партнерами - дуже важливо, щоб "вони почули нашу точку зору і почали сприймати її серйозно".

Нагадаємо

Раніше у Bloomberg заявили, що президент Франції Еммануель Макрон прагне поглибити свій особистий зв'язок із главою Китаю Сі Цзіньпіном під час дводенного візиту останнього до Франції.

Україна робить все можливе, щоб Китай взяв участь у Глобальному саміті миру - ОП02.05.24, 21:07 • 54571 перегляд

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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