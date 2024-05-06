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Через "войовничі заяви" Парижа: у мзс рф роз'яснили, чому викликали посла Франції

Через "войовничі заяви" Парижа: у мзс рф роз'яснили, чому викликали посла Франції

Київ • УНН

 • 22099 перегляди

Французький посол був викликаний до міністерства закордонних справ росії через войовничі заяви Парижа та зростаючу залученість в український конфлікт, а москва застерегла від спроб створити "стратегічну невизначеність" для росії.

Посол Франції був викликаний до міністерства закордонних справ рф нібито у зв'язку з войовничими заявами Парижа. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на мзс рф, передає УНН.

Посол Франції був викликаний у зв'язку з войовничими заявами Парижа, інформацією про зростання залучення країни до конфлікту навколо України. москва заявила послу про деструктивну та провокаційну лінію Парижа, що веде до подальшої ескалації конфлікту

- пишуть росЗМІ.

Також у мзс рф наголосили, що спроби Парижа створити заявами про можливе відправлення контингентів на Україну "стратегічну невизначеність" для росії приречені.

Нагадаємо

У рф вдались до погроз Великій Британії і натякнули на можливі удари по британських військових об'єктах через заяву глави МЗС Британії Девіда Кемерона.

Павло Башинський

Павло Башинський

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