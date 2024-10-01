Помощь больницам региона, реконструкция оросительных систем: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией Италии

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер встретился с группой депутатов Парламента Итальянской Республики во главе с заместителем председателя Палаты депутатов господином Джорджо Муле, передает УНН.

"Помощь больницам региона, реконструкция оросительных систем, восстановление объектов культурного наследия - эти темы обсудили на встрече с группой депутатов Парламента Итальянской Республики во главе с заместителем председателя Палаты депутатов господином Джорджо Муле. На предыдущей встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики в Украине мы передали проект по восстановлению Одесской областной детской клинической больницы. Сегодня итальянская сторона уже дала предварительное согласие на восстановление одного из корпусов медучреждения. Также изучается вопрос помощи в реконструкции систем орошения в регионе. Юг нашей области и некоторые регионы Италии имеют похожий климат, поэтому опыт и наработки итальянцев в сфере мелиорации очень ценен для нас", - рассказал Кипер.

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Одесщина стала эпицентром международных встреч. В прошлом году регион посетило более 100 делегаций. Так, в декабре Одесскую область посетил специальный уполномоченный МИД Греции по вопросам Украины Спиридон Ламбридис и генеральный консул Греческой Республики в Одессе Димитриос Дохтсис. Оба осудили российские атаки и заявили о готовности греческой стороны присоединиться к восстановлению Одесской области в послевоенное время. В том же месяце Кипер встретился со шведскими официальными лицами, чтобы обсудить продолжающиеся атаки россии и заручиться дальнейшей поддержкой региональной безопасности. В результате проведенной встречи Одесская область ожидает от шведской стороны помощь в укреплении безопасности региона.

В ноябре Одессу посетил новоназначенный министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Во время визита Кэмерон ознакомился с последствиями российского терроризма, нацеленного на украинское зерно, портовую гражданскую инфраструктуру и памятники архитектуры Одессы.