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Допомога лікарням регіону, реконструкція зрошувальних систем: Кіпер розповів подробиці зустрічі з делегацією Італії

Київ • УНН

 • 17013 перегляди

Голова Одеської ОВА зустрівся з італійськими парламентарями. Обговорили допомогу лікарням, реконструкцію зрошувальних систем та відбудову об'єктів культурної спадщини в регіоні.

Глава Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер зустрівся з групою депутатів Парламенту Італійської Республіки на чолі із заступником голови Палати депутатів паном Джорджо Муле, передає УНН.

"Допомога лікарням регіону, реконструкція зрошувальних систем, відбудова обʼєктів культурної спадщини – ці теми обговорили на зустрічі з групою депутатів Парламенту Італійської Республіки на чолі із заступником голови Палати депутатів паном Джорджо Муле. На попередній зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Італійської Республіки в Україні ми передали проєкт з відновлення Одеської обласної дитячої клінічної лікарні. Сьогодні італійська сторона вже дала попередню згоду на відбудову одного з корпусів медзакладу. Також вивчається питання допомоги у реконструкції систем зрошення в регіоні. Південь нашої області та деякі регіони Італії мають схожий клімат, тож досвід та напрацювання італійців у сфері меліорації дуже цінний для нас", - розповів Кіпер.

Додамо

Одещина стала епіцентром міжнародних зустрічей. Торік регіон відвідало понад 100 делегацій. Так, у грудні Одеську область відвідав спеціальний уповноважений МЗС Греції з питань України Спиридон Ламбрідіс та генеральний консул Грецької Республіки в Одесі Дімітріос Дохтсіс. Обидва засудили російські атаки та заявили про готовність грецької сторони долучитися до відбудови Одещини у повоєнний час. Того ж місяця Кіпер зустрівся зі шведськими офіційними особами, щоб обговорити триваючі атаки росії і заручитися подальшою підтримкою регіональної безпеки. У результаті проведеної зустрічі Одещина очікує від шведської сторони допомогу у зміцненні безпеки регіону.

У листопаді Одесу відвідав новопризначений мініст закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Під час візиту Кемерон ознайомився з наслідками російського тероризму, націленого на українське зерно, портову цивільну інфраструктуру та пам’ятки архітектури Одеси.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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