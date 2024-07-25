Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер встретился с Директором Представительства ВПП ООН в Украине Ричардом Рейганом, передает УНН.

Сотрудничество в аграрном секторе, увеличение урожайности, функционирование украинского зернового коридора и экспорт зерна из Украины - эти и другие вопросы обсудили во время встречи с Директором Представительства ВПП ООН в Украине Ричардом Рейганом. Ричард Рейган рассказал о дальнейших планах деятельности ВПП ООН в регионе и подчеркнул важность сотрудничества по отправке гуманитарных грузов из портов Одесской области в страны, наиболее страдающие от голода - пишет Кипер.

Глава облгосадминистрации добавил, что в рамках инициативы Президента Украины «Grain from Ukraine» уже отправлено более 200 тыс.тонн аграрной продукции на сумму 275 млн долл. из портов Одесской области.

На сегодня к инициативе присоединилось много доноров, в частности Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Швеция и Люксембург. Спасибо ВПП ООН за особое внимание к нашему региону! Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество - резюмировал Кипер.

Одесщина стала эпицентром международных встреч. В прошлом году регион посетили более 100 делегаций.

Так, в декабре Одесскую область посетил специальный уполномоченный МИД Греции по вопросам Украины Спиридон Ламбридис и генеральный консул Греческой Республики в Одессе Димитриос Дохтсис. Оба осудили российские атаки и заявили о готовности греческой стороны присоединиться к восстановлению Одесской области в послевоенное время.

В том же месяце Кипер встретился со шведскими официальными лицами, чтобы обсудить продолжающиеся атаки россии и заручиться дальнейшей поддержкой региональной безопасности. В результате проведенной встречи Одесская область ожидает от шведской стороны помощь в укреплении безопасности региона. В ноябре Одессу посетил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

Во время визита Кэмерон ознакомился с последствиями российского терроризма, нацеленного на украинское зерно, портовую гражданскую инфраструктуру и памятники архитектуры Одессы.