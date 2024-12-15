Выдают себя за американских чиновников: посол Украины в США заявила об атаке пранкеров
Киев • УНН
Оксана Маркарова сообщила о массовых попытках пранкеров связаться с украинскими чиновниками от имени американских чиновников. Посольство использует только проверенные каналы коммуникации и сообщает о таких случаях правоохранителям.
Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила об атаке пранкеров, которые выдают себя за американских чиновников и просят прямые контакты украинских коллег, передает УНН.
«Коллеги, за последние дни получила на телефон кучу сообщений от пранкеров/злоумышленников, которые выдают себя за американских чиновников и или просят прямые контакты наших чиновников или срочно переговорить (конечно делая вид, что пишут с какого-то секретного телефона)», - сообщила Маркарова.
Вместе с тем, посол отметила, что «конечно мы с нашими всеми партнерами в постоянном контакте и также используем исключительно проверенные каналы коммуникации, поэтому все такие случаи сразу поймали и сообщили правоохранителям».
«Однако учитывая всплеск таких контактов, а также довольно хорошее качество исполнения, решила написать здесь, чтобы обратить внимание всех к активизации злоумышленников (агрессивных северных соседей?). Будьте бдительны и проверяйте контакты с незнаймовых номеров/электронных почт/мессенджеров», - резюмировала Маркарова.
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