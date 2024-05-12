Обращение ГУР к россиянам на Харьковском направлении: переходите на сторону Украины, или сдавайтесь в плен

Учитывая значительные потери противника на Харьковском направлении, которые будут только увеличиваться, сдача в плен или переход на сторону Украины - это разумная альтернатива. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов обращаясь к военнослужащим рф, в частности московского и ленинградского военных округов, которые находятся на Харьковщине. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Безусловно враг несет сейчас большие потери... Учитывая потери врага в живой силе и технике, я бы хотел отдельно обратиться к российским оккупантам и военнослужащим, в частности московского и ленинградского военных округов. Именно они сейчас находятся на Харьковском направлении. Собственно о возможности сдачи в плен, такие случаи сейчас уже активно происходят. Мы имеем информацию от бойцов РДК, "Легиона свободы рф", "Сибирского батальона". Они так же выступили сегодня с обращениями к российским оккупантам или переходить на сторону Сил безопасности обороны Украины, или сдаваться в плен. Украина гарантирует соблюдение международных Женевских конвенций, гуманитарного права", - сказал Юсов.

По его словам, такие военнослужащие уже есть и о них в ближайшее время будет больше информации.

"Учитывая потери противника на данном направлении, которые значительны и будут только увеличиваться, сдача в плен или переход на сторону Украины - это разумная альтернатива, поэтому обращаемся с этой информацией к тем российским оккупантам, кто сохранил еще инстинкт самосохранения и критического мышления", - заявил Юсов.

Дополнение

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил 12 мая, что сейчас на Харьковщине продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с рф. Силы обороны делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи.

Юсов заявил, активизация боевых действий рф в Харьковской области начались по графику о котором ГУР было известно.

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон комментируя успехи россиян в Харьковской области заявил, что это чрезвычайно опасный момент.