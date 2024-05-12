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Обращение ГУР к россиянам на Харьковском направлении: переходите на сторону Украины, или сдавайтесь в плен
Учитывая значительные потери противника на Харьковском направлении, которые будут только расти, сдача в плен или переход на сторону Украины является разумной альтернативой для российских военнослужащих, которые там находятся.
Вторжение рф и эскалация отношений с Западом серьезно ограничили деятельность "Газпрома" - британская разведка
Вторжение россии в Украину и ухудшение отношений с Западом серьезно ограничили деятельность "Газпрома", что привело к крупнейшим годовым убыткам за последние 25 лет и ограничило его доходы как минимум до 2030 года.
На Сумщине после утреннего обстрела рф вспыхнул пожар в жилом секторе
Российский обстрел вызвал пожар в жилом районе приграничного населенного пункта в Сумской области утром 12 мая.
Юсов об активизации рф на Харьковщине: действия врага начались по графику, который был известен
Согласно графику, известному украинской разведке, на Харьковщине, как и ожидалось, активизировались российские военные. Силами обороны и разведывательными подразделениями Украины были приняты необходимые меры.
В Индонезии автобус с учениками попал в ДТП: по меньшей мере 11 человек погибли
Автобус, перевозивший 61 ученика и преподавателей, врезался в автомобили и мотоциклы на Западной Яве, Индонезия. В результате погибло по меньшей мере 11 человек, преимущественно учеников, и еще десятки получили ранения.
"Чрезвычайно опасный момент": глава МИД Британии об успехах рф на Харьковщине
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон назвал наступление россии в Харьковской области "чрезвычайно опасным моментом" и "неоправданным, незаконным вторжением путина в независимую, суверенную страну".
В белгороде обвалилась крыша поврежденного дома (видео)
В российском городе белгород обвалилась крыша поврежденного многоквартирного дома. Как утверждают российские власти, 29 человек получили ранения и один человек погиб.
рф продолжает давить в районе Старомайорского
Российские войска продолжают давить на ВСУ в районе Старомайорского в Донецкой области, осуществив 13 попыток штурма из 22. россияне используют авиацию и артиллерию.
В США умер первый человек, которому пересадили генетически модифицированную свиную почку
62-летний мужчина, которому впервые в США пересадили генетически модифицированную свиную почку, умер почти через два месяца после операции.
На юге признаков формирования наступательных группировок рф не заметно - Плетенчук
На юге Украины нет признаков формирования российских наступательных группировок или резких изменений в состоянии и позициях противника, а ситуация в Черном море остается стабильной - кораблей и крылатых ракет в море нет.