Звернення ГУР до росіян на Харківському напрямку: переходьте на бік України, або здавайтесь в полон
Київ • УНН
Враховуючи значні втрати противника на Харківському напрямку, які тільки зростатимуть, здача в полон або перехід на бік України є розумною альтернативою для російських військовослужбовців, які там перебувають.
Враховуючи значні втрати противника на Харківському напрямку, які будуть тільки збільшуватися, здача в полон або перехід на бік України - це розумна альтернатива. Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов звертаючись до військовослужбовців рф, зокрема московського та ленінградського військових округів, які перебувають на Харківщині. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
"Безумовно ворог несе зараз великі втрати...Враховуючи втрати ворога в живій силі та техніці, я б хотів окремо звернутися до російських окупантів та військовослужбовців, зокрема московського та ленінградського військових округів. Саме вони зараз знаходяться на Харківському напрямку. Власне щодо можливості здачі в полон, такі випадки зараз вже активно відбуваються. Ми маємо інформацію від бійців РДК, "Легіона свободи РФ", "Сибірського батальйону". Вони так само виступили сьогодні зі зверненнями до російських окупантів або переходити на бік Сил безпеки оборони України, або здаватися в полон. Україна гарантує дотримання міжнародних Женевських конвенцій, гуманітарного права", - сказав Юсов.
За його словами, такі військовослужбовці вже є і про них найближчим часом буде більше інформації.
"Враховуючи втрати противника на даному напрямку, які значні і будуть тільки збільшуватися, здача в полон або перехід на бік України - це розумна альтернатива, тому звертаємося із цією інформацією до тих російських окупантів хто зберіг ще інстинкт самозбереження та критичного мислення", - заявив Юсов.
Доповнення
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив 12 травня, що наразі на Харківщині тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з рф. Сили оборони роблять все, щоб утримати оборонні рубежі.
Юсов заявив, активізація бойових дій рф в Харківській області розпочалися за графіком про який ГУР було відомо.
Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон коментуючи успіхи росіян в Харківській області заявив, що це надзвичайно небезпечний момент.