"Надзвичайно небезпечний момент": глава МЗС Британії про успіхи рф на Харківщині
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон назвав наступ росії в Харківській області "надзвичайно небезпечним моментом" і "невиправданим, незаконним вторгненням путіна в незалежну, суверенну країну"
Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон коментуючи успіхи росіян в Харківській області заявив, що це надзвичайно небезпечний момент. Про це УНН повідомляє з посиланням на Sky News.
Відповідаючи на запитання про успіхи рф на Харківщині, Кемерон сказав: "Що це надзвичайно небезпечний момент".
"Це лише наголошує, що це невиправдане, незаконне вторгнення путіна до незалежної, суверенної країни. І він, як би це сказати, знову вдерся в неї з півночі Харкова. Ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти українцям", - заявив Кемерон.
Ось чому, на його думку, важливо, щоб Британія виділила пакет у розмірі 3 мільярди фунтів стерлінгів на рік.
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"І ми сказали, що це триватиме з року в рік. Ми закликаємо інших робити те саме. І, що особливо важливо, ми зробили роботу, щоб спонукати американців виступити зі своїм пакетом заходів. Я маю на увазі, сумно, що це зайняло багато часу, але це матиме значення", - зазначив Кемерон.
Доповнення
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив 12 травня, що наразі на Харківщині тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з рф. Сили оборони роблять все, щоб утримати оборонні рубежі.
За понад дві доби з територій в Харківській області, де ворог активізував бойові дії, евакуювали понад 4000 тисяч жителів.