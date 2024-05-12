"Надзвичайно небезпечний момент": глава МЗС Британії про успіхи рф на Харківщині

Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон коментуючи успіхи росіян в Харківській області заявив, що це надзвичайно небезпечний момент. Про це УНН повідомляє з посиланням на Sky News.

Відповідаючи на запитання про успіхи рф на Харківщині, Кемерон сказав: "Що це надзвичайно небезпечний момент".

"Це лише наголошує, що це невиправдане, незаконне вторгнення путіна до незалежної, суверенної країни. І він, як би це сказати, знову вдерся в неї з півночі Харкова. Ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти українцям", - заявив Кемерон.

Ось чому, на його думку, важливо, щоб Британія виділила пакет у розмірі 3 мільярди фунтів стерлінгів на рік.

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"І ми сказали, що це триватиме з року в рік. Ми закликаємо інших робити те саме. І, що особливо важливо, ми зробили роботу, щоб спонукати американців виступити зі своїм пакетом заходів. Я маю на увазі, сумно, що це зайняло багато часу, але це матиме значення", - зазначив Кемерон.

Доповнення

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив 12 травня, що наразі на Харківщині тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з рф. Сили оборони роблять все, щоб утримати оборонні рубежі.

За понад дві доби з територій в Харківській області, де ворог активізував бойові дії, евакуювали понад 4000 тисяч жителів.