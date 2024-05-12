"Чрезвычайно опасный момент": глава МИД Британии об успехах рф на Харьковщине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон комментируя успехи россиян в Харьковской области заявил, что это чрезвычайно опасный момент. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Sky News.

Отвечая на вопрос об успехах рф на Харьковщине, Кэмерон сказал: "Что это чрезвычайно опасный момент".

"Это лишь подчеркивает, что это неоправданное, незаконное вторжение Путина в независимую, суверенную страну. И он, как бы это сказать, снова ворвался в нее с севера Харькова. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам", - заявил Кэмерон.

Вот почему, по его мнению, важно, чтобы Британия выделила пакет в размере 3 миллиарда фунтов стерлингов в год.

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"И мы сказали, что это будет продолжаться из года в год. Мы призываем других делать то же самое. И, что особенно важно, мы сделали работу, чтобы побудить американцев выступить со своим пакетом мер. Я имею в виду, печально, что это заняло много времени, но это будет иметь значение", - отметил Кэмерон.

Дополнение

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил 12 мая, что сейчас на Харьковщине продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ. Силы обороны делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи.

За более чем двое суток с территорий в Харьковской области, где враг активизировал боевые действия, эвакуировали более 4000 тысяч жителей.