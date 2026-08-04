Премьер Британии взял отпуск через две недели после вступления в должность - СМИ

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем ушел в отпуск через две недели после вступления в должность. На Даунинг-стрит заявили, что он останется на связи с правительственными чиновниками и продолжит руководить работой кабинета. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Энди Бернем уходит в отпуск через две недели после того, как стал премьер-министром. На Даунинг-стрит заявили, что он сделает перерыв в ежедневной работе, чтобы провести время с семьей, но заверили, что он останется на связи с чиновниками и продолжит руководить правительством, - сообщает издание.

Бернем стал премьер-министром 20 июля — шестым главой правительства за последнее десятилетие. Он пообещал, что его премьерство станет "перезагрузкой для Британии" и принесет "самые большие изменения за последние 40 лет".

Выступая на ступенях Даунинг-стрит, он заявил, что люди "устали от политики", а главная задача — "заставить политику работать, сделать ее более эффективной".

За первые две недели на посту он объявил ряд политических решений по снижению стоимости жизни, выступил с речью о необходимости реформы социального ухода, а также обозначил свое видение борьбы с безработицей среди молодежи, передачи больших полномочий мэрам и использования увеличения оборонных расходов как стимула для регионального развития.

На Даунинг-стрит не сообщили, на какой срок Бернем с семьей уйдет в отпуск и куда именно они поедут.

В то же время представитель заявил: "Правительство продолжает работать в обычном режиме. Премьер-министр остается на связи с чиновниками, проводит встречи и регулярно получает обновления о работе правительства".

Дополнение

Кир Стармер пытался взять отпуск в 2024 году — через пять недель после переезда на Даунинг-стрит, 10. Однако ему пришлось отменить планы из-за летних беспорядков, которые распространились по стране после убийств в Саутпорте. В итоге он смог отдохнуть только на Новый год — на Мадейре.

В августе 2025 года Стармер также был вынужден прервать отпуск в Шотландии из-за переговоров по Украине с Дональдом Трампом.

Его предшественник Риши Сунак отдыхал летом в Калифорнии, где его и семью сфотографировали на ярмарке в Санта-Монике.

В 2020 году Борис Джонсон отдыхал в Шотландском нагорье, но был вынужден сократить поездку после того, как стало известно местонахождение коттеджа.

Баронесса Мэй предпочитала пешие походы в Швейцарии и Италии, а также посещала Сноудонию во время работы на Даунинг-стрит.

Она известна тем, что во время пешего отпуска весной 2017 года решила провести досрочные парламентские выборы, чтобы получить более сильный мандат для переговоров по Brexit, хотя ранее неоднократно заявляла, что не будет этого делать. Риск не оправдался: выборы привели к потере консерваторами большинства.

Дэвид Кэмерон отдыхал на Ибице, в Алгарве и на Лансароте, а Гордона Брауна фотографировали на пляже в Дорсете в пиджаке.

Браун взял этот отпуск через два месяца после вступления на пост премьера в 2007 году как часть пиар-кампании, которую, по сообщениям, инициировала его жена, чтобы показать, что они остаются в Великобритании летом.

Поездку пришлось отменить через четыре часа из-за вспышки ящура.

На следующий год супруги посетили Саутволд в графстве Саффолк, но, согласно истории о "Новых лейбористах", опубликованной через два года, Браун "ненавидел каждую минуту" и "не мог дождаться возвращения в Шотландию".

Тони Блэр любил посещать Тоскану. Он также гостил в поместье Клиффа Ричарда на Барбадосе и на вилле Сильвио Берлускони на Сардинии.

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Маргарет Тэтчер отдыхала в Корнуолле, а также совершала короткие поездки в Швейцарию и другие страны Европы.

Сообщалось, что после 10-дневного отпуска на Корсике она вернулась домой уже через четыре дня, заявив, что они с мужем Денисом уже "посмотрели весь остров".

До этого Гарольд Вильсон отдыхал на островах Силли. Ему настолько понравилось это место, что впоследствии его там похоронили.

Хотя Бернем находится на Даунинг-стрит всего две недели, последние несколько месяцев он провёл в очень напряжённой борьбе за власть.

В мае он объявил о намерении баллотироваться в избирательном округе Мейкерфилд после того, как действующий депутат Джош Саймонс освободил место для него.

Затем ему пришлось провести пятинедельную кампанию на досрочных выборах, и 18 июня его избрали депутатом. На следующий день он покинул пост мэра Большого Манчестера.

Сразу после этого ему пришлось вернуться в Лондон, чтобы заявить о готовности возглавить Лейбористскую партию после отставки Стармера.

В течение четырёх недель он проводил встречи с депутатами-лейбористами и профсоюзными лидерами, чтобы обеспечить себе поддержку, а также работал с ближайшими помощниками над формированием первого состава правительства.

Он также встречался с высокопоставленными чиновниками, чтобы они могли подготовиться к реализации политики, которую он планировал ввести после прихода к власти.

Источник в Кабинете министров сообщил, что Луиза Хейг, первая государственная секретарша, будет работать на этой неделе.

Это делает её самым старшим по должности министром в Уайтхолле во время отсутствия Бернема.

Однако источник подчеркнул, что это не означает, что Хейг управляет правительством, поскольку премьер-министр будет поддерживать тесный контакт с чиновниками.

Должность первой государственной секретарши технически делает Хейг самой высокой по статусу членом правительства.

Бернем предоставил ей этот титул вместе с задачей руководить работой Кабинета министров и обеспечивать выполнение его поручений во всех государственных структурах.

До того как он стал премьером, она была одной из его ближайших советниц и участвовала в "предварительных консультациях" с чиновниками, в ходе которых обсуждала политику, которую он планировал ввести.

Её нынешняя влиятельная должность стала значительным изменением после того, как в ноябре 2024 года её уволили с должности министра транспорта после того, как стало известно, что в молодости она признала себя виновной в мошенничестве.

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