Премьер Британии Бернем отверг возможность нового референдума о независимости Шотландии

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм заявил первому министру Шотландии Джону Суинни, что проведение нового референдума о независимости невозможно. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Во время встречи в Глазго Бернэм подчеркнул, что новый плебисцит лишь отвлечет внимание от развития экономики и поддержки семей, страдающих от роста стоимости жизни.

По словам представителя британского премьера, именно эти вопросы должны оставаться приоритетом для правительства.

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Шотландия уже проводила референдум о независимости в 2014 году, тогда большинство избирателей высказались за сохранение страны в составе Соединенного Королевства.

Заявление Бернэма прозвучало на фоне требований Шотландской национальной партии (SNP) провести новый референдум о независимости. Первый министр Шотландии Джон Суинни ранее заявлял, что победа сторонников независимости на выборах должна стать основанием для нового голосования.

Справочно

Вопрос независимости Шотландии остается одним из ключевых в британской политике. На референдуме в 2014 году 55% избирателей проголосовали за сохранение Шотландии в составе Соединенного Королевства, а 45% поддержали независимость. После Brexit Шотландская национальная партия (SNP) неоднократно призывала провести новый референдум, однако Верховный суд Великобритании в 2022 году постановил, что шотландское правительство не может организовать такое голосование без согласия парламента Великобритании.

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