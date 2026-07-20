Бывший министр обороны Британии Хили получил высокую должность в новом правительстве
Киев • УНН
Бывший министр обороны Великобритании Джон Хили получил должность министра финансов в правительстве Энди Бернема. Назначение стало неожиданностью, поскольку ранее среди кандидатов называли других политиков.
Бывший министр обороны Великобритании Джон Хили получил высокую должность в новом правительстве во главе с Энди Бернемом — его назначили министром финансов. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.
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Как отмечает издание, это стало неожиданностью, ведь ранее среди вероятных кандидатов на эту должность называли Эда Милибэнда и Шабану Махмуд.
В прошлом месяце Хили подал в отставку из правительства в знак протеста против, по его словам, недостаточного финансирования правительством сэра Кира Стармера плана инвестиций в оборону.
В то же время Хили имеет опыт работы в Министерстве финансов. При премьерстве Гордона Брауна он в течение пяти лет занимал должности экономического секретаря Казначейства и финансового секретаря Казначейства.
Также в 2007–2009 годах он был министром по делам местного самоуправления, а в 2009–2010 годах — министром жилищного строительства.
Как сообщается, Бернем назначил Хили канцлером, поскольку считает, что они разделяют одинаковые взгляды на экономическую стабильность, действующие фискальные правила, децентрализацию и реиндустриализацию.
Кроме того, считается, что Бернем стремился привлечь в правительство опытного и проверенного человека, которым и стал бывший министр обороны.
Напомним
Энди Бернем официально стал 59-м премьер-министром Великобритании. Король Чарльз пригласил его сформировать правительство в Букингемском дворце.