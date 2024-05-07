Ремонт и строительство укрытий, восстановление поврежденного жилья: Кипер рассказал подробности встречи с координатором ООН.

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер встретился с гуманитарным координатором системы ООН в Украине Дениз Браун, передает УНН.

Детали

Во время встречи стороны обсудили вопросы необходимости ремонта и строительства укрытий в учреждениях образования и здравоохранения, продолжение финансирования легких и средних ремонтов для поврежденного жилья уязвимых слоев населения, предоставление денежной помощи и ремонтных наборов на срочные нужды жителям, дома которых подверглись разрушениям в результате атак рф.

"Обсудили также текущую гуманитарную ситуацию и ситуацию с безопасностью после усиления вражеских обстрелов нашего региона. В частности отметили важность продолжения поддержки учреждений социальной защиты населения, в частности Областного центра социально-психологической помощи.

Спасибо госпоже Браун и другим делегатам за поддержку и особое внимание к нашему региону", - пишет Кипер.

Одесская область стала эпицентром международных встреч. В прошлом году регион посетили более 100 делегаций.

Так, в декабре Одесскую область посетил специальный уполномоченный МИД Греции по вопросам Украины Спиридон Ламбридис и генеральный консул Греческой Республики в Одессе Димитриос Дохтсис. Оба осудили российские атаки и заявили о готовности греческой стороны присоединиться к восстановлению Одесской области в послевоенное время.

В том же месяце Кипер встретился со шведскими официальными лицами, чтобы обсудить продолжающиеся атаки россии и заручиться дальнейшей поддержкой региональной безопасности. В результате проведенной встречи Одесская область ожидает от шведской стороны помощь в укреплении безопасности региона.

В ноябре Одессу посетил новоназначенный министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Во время визита Кэмерон ознакомился с последствиями российского терроризма, нацеленного на украинское зерно, портовую гражданскую инфраструктуру и памятники архитектуры Одессы.