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Ремонт та будівництво укриттів, відновлення пошкодженого житла: Кіпер розповів подробиці зустрічі з координатором ООН

Ремонт та будівництво укриттів, відновлення пошкодженого житла: Кіпер розповів подробиці зустрічі з координатором ООН

Київ • УНН

 • 30436 перегляди

Ремонт та будівництво укриттів, відновлення пошкодженого житла: Кіпер розповів подробиці зустрічі з координатором ООН.

Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер зустрівся з гуманітарною координаторкою системи ООН в Україні Деніз Браун, передає УНН.

Деталі

Під час зустрічі сторони обговорили питання необхідності ремонту та будівництва укриттів у закладах освіти та охорони здоровʼя, продовження фінансування легких та середніх ремонтів для пошкодженого житла вразливих верств населення, надання грошової допомоги та ремонтних наборів на термінові потреби жителям, домівки яких зазнали руйнувань внаслідок атак рф.

"Обговорили також поточну гуманітарну та безпекову ситуацію після посилення ворожих обстрілів нашого регіону. Зокрема наголосили на важливості продовження підтримки закладів соціального захисту населення, зокрема Обласного центру соціально-психологічної допомоги.

Дякую пані Браун та іншим делегатам за підтримку та особливу увагу до нашого регіону", - пише Кіпер.

Одещина стала епіцентром міжнародних зустрічей. Торік регіон відвідало понад 100 делегацій.

Так, у грудні Одеську область відвідав спеціальний уповноважений МЗС Греції з питань України Спиридон Ламбрідіс та генеральний консул Грецької Республіки в Одесі Дімітріос Дохтсіс. Обидва засудили російські атаки та заявили про готовність грецької сторони долучитися до відбудови Одещини у повоєнний час.

Того ж місяця Кіпер зустрівся зі шведськими офіційними особами, щоб обговорити триваючі атаки росії і заручитися подальшою підтримкою регіональної безпеки. У результаті проведеної зустрічі Одещина очікує від шведської сторони допомогу у зміцненні безпеки регіону. 

У листопаді Одесу відвідав новопризначений мініст закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Під час візиту Кемерон ознайомився з наслідками російського тероризму, націленого на українське зерно, портову цивільну інфраструктуру та пам’ятки архітектури Одеси.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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