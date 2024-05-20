Зерновой коридор и усиление защиты неба Одесской области: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией Эстонии

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер встретился с эстонской делегацией во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Эстонской Республики в Украине Аннели Кольк, передает УНН.

Рассказал о ситуации в регионе. Обсудили зерновой коридор и усиление защиты неба Одесской области. Эстония является ведущей страной в развитии электронного управления, новейших технологий и кибербезопасности, поэтому предложили сотрудничество в сфере цифровизации и ІТ. Также обсудили с госпожой Кольк активизацию экономического сотрудничества на уровне представителей бизнеса обеих стран - написал Кипер.

Он добавил, что летом прошлого года Эстония приняла на отдых на берегу Балтийского моря 40 детей из Одессы.

"Предложил рассмотреть возможность организации оздоровления детей из Одесской области и этим летом", - сообщил Кипер.

Добавим

Одесщина стала эпицентром международных встреч. В прошлом году регион посетило более 100 делегаций. Так, в декабре Одесскую область посетил специальный уполномоченный МИД Греции по вопросам Украины Спиридон Ламбридис и генеральный консул Греческой Республики в Одессе Димитриос Дохтсис. Оба осудили российские атаки и заявили о готовности греческой стороны присоединиться к восстановлению Одесской области в послевоенное время. В том же месяце Кипер встретился со шведскими официальными лицами, чтобы обсудить продолжающиеся атаки россии и заручиться дальнейшей поддержкой региональной безопасности. В результате проведенной встречи Одесская область ожидает от шведской стороны помощь в укреплении безопасности региона.

В ноябре Одессу посетил новоназначенный министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Во время визита Кэмерон ознакомился с последствиями российского терроризма, нацеленного на украинское зерно, портовую гражданскую инфраструктуру и памятники архитектуры Одессы.