Зерновий коридор та посилення захисту неба Одещини: Кіпер розповів подробиці зустрічі з делегацією Естонії
Київ • УНН
Голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер зустрівся з естонською делегацією, щоб обговорити зерновий коридор, посилення протиповітряної оборони, співпрацю у сфері діджиталізації та ІТ, економічні зв'язки між підприємствами, а також організацію відпочинку дітей з Одеси в Естонії.
Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер зустрівся з естонською делегацією на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом Естонської Республіки в Україні Аннелі Кольк, передає УНН.
Розповів про ситуацію у регіоні. Обговорили зерновий коридор та посилення захисту неба Одещини. Естонія є провідною країною у розвитку електронного урядування, новітніх технологій та кібербезпеки, тож запропонували співробітництво у сфері цифровізації та ІТ. Також обговорили з пані Кольк активізацію економічного співробітництва на рівні представників бізнесу обох країн
Він додав, що влітку минулого року Естонія прийняла на відпочинок на березі Балтійського моря 40 дітей з Одеси.
"Запропонував розглянути можливість організації оздоровлення дітей з Одещини й цього літа", - повідомив Кіпер.
Додамо
Одещина стала епіцентром міжнародних зустрічей. Торік регіон відвідало понад 100 делегацій. Так, у грудні Одеську область відвідав спеціальний уповноважений МЗС Греції з питань України Спиридон Ламбрідіс та генеральний консул Грецької Республіки в Одесі Дімітріос Дохтсіс. Обидва засудили російські атаки та заявили про готовність грецької сторони долучитися до відбудови Одещини у повоєнний час. Того ж місяця Кіпер зустрівся зі шведськими офіційними особами, щоб обговорити триваючі атаки росії і заручитися подальшою підтримкою регіональної безпеки. У результаті проведеної зустрічі Одещина очікує від шведської сторони допомогу у зміцненні безпеки регіону.
У листопаді Одесу відвідав новопризначений мініст закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Під час візиту Кемерон ознайомився з наслідками російського тероризму, націленого на українське зерно, портову цивільну інфраструктуру та пам’ятки архітектури Одеси.