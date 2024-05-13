лавров пригрозил "готовностью" рф к решению вопроса Украины на поле боя с Западом

Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что если Запад хочет "сражаться за Украину" на поле боя, россия готова к этому, сообщает Reuters, пишет УНН.

"Это их право - если они хотят, чтобы это было на поле боя, то это будет на поле боя", - заявил лавров.

Лавров также сказал, что мирные переговоры по Украине, которые должны состояться в Швейцарии в следующем месяце без участия россии, равносильны ультиматуму москве.

Он сравнил ситуацию с "выговором школьнику", судьбу которого решают учителя, пока его нет в комнат.

"Ни с кем нельзя так разговаривать, тем более с нами", - сказал лавров.

По его словам, "конференция... сводится к повторному предъявлению ультиматума россии".

Дополнение

Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков назвал "опасными" и "нагнетающими напряженность" заявления главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о возможности ударов по рф и президента Франции Эммануэля Макрона о вероятности отправки западных войск в Украину.