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лавров пригрозив "готовністю" рф до вирішення питання України на полі бою з Заходом

лавров пригрозив "готовністю" рф до вирішення питання України на полі бою з Заходом

Київ • УНН

 • 22189 перегляди

росія погрожує військовою ескалацією в Україні, якщо Захід втрутиться на поле бою, відкидаючи майбутні мирні переговори як "ультиматум".

Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що якщо Захід хоче "битися за Україну" на полі бою, росія готова до цього, повідомляє Reuters, пише УНН

"Це їхнє право - якщо вони хочуть, щоб це було на полі бою, то це буде на полі бою", - заявив лавров. 

лавров також сказав, що мирні переговори щодо України, які мають відбутися у Швейцарії наступного місяця без участі росії, рівносильні ультиматуму москві.

Він порівняв ситуацію з "доганою школяреві", долю якого вирішують вчителі, поки його немає в кімнат.

"Ні з ким не можна так розмовляти, тим більше з нами", - сказав лавров. 

За його словами, "конференція... зводиться до повторного пред'явлення ультиматуму росії".

Доповнення 

Прессекретар російського диктатора дмитро пєсков назвав "небезпечними" і тими, що "нагнітають напруженість" заяви глави МЗС Великої Британії Девіда Кемерона щодо можливості ударів по рф та президента Франції Еммануеля Макрона про ймовірність відправки західних військ в Україну. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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