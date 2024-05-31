Кажется, что россияне просто насмехаются над этой ситуацией: Зеленский о запрете бить по территории рф

Президент Владимир Зеленский заявил, что совершенно нелогично иметь западное оружие, видеть, террористов, которые убивают украинцев из россии, но не иметь возможности поражать цели в рф. Ему кажется, что русские просто насмехаются над этой ситуацией. Об этом Зеленский сказал в интервью The Guardian, передает УНН.

Детали

Guardian пишет, что Зеленский в интервью четко дал понять, что ему нужно иметь возможность использовать "мощное" оружие большой дальности, которое могло бы поражать цели внутри российской территории – красную линию, которую Белый дом отказался снять.

По его словам Зеленского, США должны"больше в нас верить".

Зеленский отметил, что без этого зеленого света другие союзники, например Великобритания, также могут не позволить Украине использовать свое оружие большой дальности.

"Поверьте нам, мы должны ответить. Они (россияне – ред.) не понимают ничего, кроме силы. Мы не первая и не последняя цель", - сказал Зеленский.

Я считаю, что абсолютно алогично иметь (западное – ред.) оружие, видеть убийц, террористов, которые нас убивают со стороны россии. Мне кажется, иногда они просто насмехаются над этой ситуацией. Это как охота, охота на людей. Они понимают, что мы их видим, но не можем их достать своим оружием, - сказал Зеленский.

Зеленский предположил, что на самом деле Даунинг-стрит ждет американцев.

"Мы поднимали этот вопрос дважды. Мы не получили подтверждения от него (министра иностранных дел Британии Дэвида Кэмерона – ред.), - сказал Зеленский.

По его словам, окончательное решение Великой Британии и других партнеров зависит от "консенсуса", причем позиция Вашингтона является решающей.

Вы знаете, как это работает", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что западные страны, которые находятся в мире, имеют "другие приоритеты" и, разумеется, не разделяют ощущение экзистенциальной актуальности Украины. Это означало, что" диалог", а не действие, может расстраивать.

Для нас время - это наша жизнь. Если ты не спустишься через минуту (в бомбоубежище – ред.), то можешь быть мертвым. Поэтому отношение ко времени совсем другое, - сказал Зеленский.

Дополнение

30 мая POLITICO сообщало, что администрация Байдена тайно дала разрешение Украине на использование предоставленного США оружия для ударов внутри рф, однако исключительно в районе Харьковщины.

В офисе Президента Владимира Зеленского, после сообщений об ослаблении администрацией Джо Байдена давней политики, запрещающей Украине использовать американское оружие против целей в России, приветствовали такой шаг США.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что в политике США нет никаких изменений относительно использования американского вооружения, которое будет отправлено в Украину. Оказанная американская помощь должна использоваться на территории Украины.