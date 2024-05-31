Кажется, что россияне просто насмехаются над этой ситуацией: Зеленский о запрете бить по территории рф
Киев • УНН
Зеленский раскритиковал запрет на использование западного оружия для поражения целей в россии, заявив, что нелогично видеть, как российские террористы убивают украинцев, но не могут ответить, и обвинил россиян в том, что они просто насмехаются над этой ситуацией.
Президент Владимир Зеленский заявил, что совершенно нелогично иметь западное оружие, видеть, террористов, которые убивают украинцев из россии, но не иметь возможности поражать цели в рф. Ему кажется, что русские просто насмехаются над этой ситуацией. Об этом Зеленский сказал в интервью The Guardian, передает УНН.
Детали
Guardian пишет, что Зеленский в интервью четко дал понять, что ему нужно иметь возможность использовать "мощное" оружие большой дальности, которое могло бы поражать цели внутри российской территории – красную линию, которую Белый дом отказался снять.
По его словам Зеленского, США должны"больше в нас верить".
Зеленский отметил, что без этого зеленого света другие союзники, например Великобритания, также могут не позволить Украине использовать свое оружие большой дальности.
"Поверьте нам, мы должны ответить. Они (россияне – ред.) не понимают ничего, кроме силы. Мы не первая и не последняя цель", - сказал Зеленский.
Я считаю, что абсолютно алогично иметь (западное – ред.) оружие, видеть убийц, террористов, которые нас убивают со стороны россии. Мне кажется, иногда они просто насмехаются над этой ситуацией. Это как охота, охота на людей. Они понимают, что мы их видим, но не можем их достать своим оружием,
Зеленский предположил, что на самом деле Даунинг-стрит ждет американцев.
"Мы поднимали этот вопрос дважды. Мы не получили подтверждения от него (министра иностранных дел Британии Дэвида Кэмерона – ред.), - сказал Зеленский.
По его словам, окончательное решение Великой Британии и других партнеров зависит от "консенсуса", причем позиция Вашингтона является решающей.
Вы знаете, как это работает", - сказал Зеленский.
Зеленский отметил, что западные страны, которые находятся в мире, имеют "другие приоритеты" и, разумеется, не разделяют ощущение экзистенциальной актуальности Украины. Это означало, что" диалог", а не действие, может расстраивать.
Для нас время - это наша жизнь. Если ты не спустишься через минуту (в бомбоубежище – ред.), то можешь быть мертвым. Поэтому отношение ко времени совсем другое,
Дополнение
30 мая POLITICO сообщало, что администрация Байдена тайно дала разрешение Украине на использование предоставленного США оружия для ударов внутри рф, однако исключительно в районе Харьковщины.
В офисе Президента Владимира Зеленского, после сообщений об ослаблении администрацией Джо Байдена давней политики, запрещающей Украине использовать американское оружие против целей в России, приветствовали такой шаг США.
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что в политике США нет никаких изменений относительно использования американского вооружения, которое будет отправлено в Украину. Оказанная американская помощь должна использоваться на территории Украины.
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
Кажется, что россияне просто насмехаются над этой ситуацией: Зеленский о запрете бить по территории рф
На КПП "Ужгород" сегодня заработает модернизированное легковое направление
Блинкен: особенностью саммита НАТО будет "мощный пакет" для Украины
Заместителя председателя Ровенского облсовета разоблачили на взятке в почти полмиллиона гривен
Свет жителям Киева, оставшимся без электричества из-за российской атаки, восстановят до конца дня - советник КГГА
Германия подтвердила, что Украина может использовать поставленное ею оружие для самообороны от атак рф с позиций вблизи границы
Дроны СБУ "погасили" в Крыму российский РЛС "Небо СВУ" в 100 млн долл-источник
Сырский и генерал США Браун обсудили насущные потребности ВСУ
россияне ударяют по Херсону - ОВА
Генштаб: Силы обороны пытаются не допустить продвижения врага на Покровском направлении, на Луганском направлении напряженная ситуация возле Дибровы
Популярные
Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов
В столице прогремели взрывы
В Киеве и регионах объявлена воздушная тревога
Столтенберг намерен призвать союзников выделять ежегодно 40 миллиардов евро на военную помощь Украине
Нефтебаза загорелась после атаки беспилотника в краснодарском крае рф: есть пострадавшие
Публикации
Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробностиЭксклюзив
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошелькиЭксклюзив
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству
Кажется, что россияне просто насмехаются над этой ситуацией: Зеленский о запрете бить по территории рф
Зеленский раскритиковал запрет на использование западного оружия для поражения целей в россии, заявив, что нелогично видеть, как российские террористы убивают украинцев, но не могут ответить, и обвинил россиян в том, что они просто насмехаются над этой ситуацией.
На КПП "Ужгород" сегодня заработает модернизированное легковое направление
В пункте пропуска "Ужгород - Вишне Немецкое" на украинско-словацкой границе регистрация пассажиров и оформление транспортных средств возобновятся сегодня, 31 мая, с 14:00.
Блинкен: особенностью саммита НАТО будет "мощный пакет" для Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкин объявил, что этим летом на саммите НАТО в Вашингтоне будет "мощный пакет" поддержки Украины.
Заместителя председателя Ровенского облсовета разоблачили на взятке в почти полмиллиона гривен
Заместителя председателя Ровенского областного совета разоблачили на взятке от частного предпринимателя за помощь в решении земельных и имущественных вопросов.
Свет жителям Киева, оставшимся без электричества из-за российской атаки, восстановят до конца дня - советник КГГА
К концу дня свет всем частным потребителям в Киеве, которые остались без электричества из-за российской ракетной атаки, должен быть восстановлен.
Германия подтвердила, что Украина может использовать поставленное ею оружие для самообороны от атак рф с позиций вблизи границы
россия осуществляет атаки с позиций вблизи российской границы, особенно в Харьковской области, и Украина имеет право защищаться от этих нападений, используя оружие, поставляемое Германией и другими странами, заявил представитель правительства Германии.
Дроны СБУ "погасили" в Крыму российский РЛС "Небо СВУ" в 100 млн долл-источник
Беспилотники СБУ уничтожили в оккупированном Крыму российскую систему радиолокационного обнаружения дальнего действия стоимостью около 100 миллионов долларов.
Сырский и генерал США Браун обсудили насущные потребности ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Свирский и председатель Объединенного комитета начальников штабов США обсудили насущные потребности Вооруженных сил Украины.
россияне ударяют по Херсону - ОВА
Российские войска обстреливают город Херсон, сообщил глава областной военной администрации, который призвал жителей оставаться в безопасных местах.
Генштаб: Силы обороны пытаются не допустить продвижения врага на Покровском направлении, на Луганском направлении напряженная ситуация возле Дибровы
Силы обороны Украины пытаются не допустить продвижения противника на Покровском направлении, в то время как ситуация в районе Дибровы на Лиманском направлении остается напряженной, с начала суток на фронте произошло 26 боевых столкновений.