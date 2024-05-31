В Пентагоні прокоментували інформацію про таємний дозвіл США ударяти по позиціях рф: "Допомога має використовуватися на території України"

У політиці США немає жодних змін щодо використання американського озброєння, яке буде відправлено в Україну. Надана американська допомога має використовуватися на території України, заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, передає УНН.

У нашій політиці немає жодних змін. Допомога в гарантуванні безпеки, яку ми надаємо Україні, має використовуватися на території України, і ми не заохочуємо нападу або можливість нападу на територію росії. Ми вважаємо, що Україна може бути ефективною, зосередившись на тактичних і оперативних цілях, які безпосередньо впливають на конфлікт у межах її кордонів, а не на більших геополітичних цілях у росії