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В Пентагоні прокоментували інформацію про таємний дозвіл США ударяти по позиціях рф: "Допомога має використовуватися на території України"

В Пентагоні прокоментували інформацію про таємний дозвіл США ударяти по позиціях рф: "Допомога має використовуватися на території України"

Київ • УНН

 • 22239 перегляди

В Пентагоні заявили, що надана США допомога Україні повинна використовуватися тільки на українській території. В США не заохочують напад або можливість нападу на територію росії.

У політиці США немає жодних змін щодо використання американського озброєння, яке буде відправлено в Україну. Надана американська допомога має використовуватися на території України, заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, передає УНН.  

У нашій політиці немає жодних змін. Допомога в гарантуванні безпеки, яку ми надаємо Україні, має використовуватися на території України, і ми не заохочуємо нападу або можливість нападу на територію росії. Ми вважаємо, що Україна може бути ефективною, зосередившись на тактичних і оперативних цілях, які безпосередньо впливають на конфлікт у межах її кордонів, а не на більших геополітичних цілях у росії

- заявила Сінгх. 

Вона повторила, що США від самого початку говорили, що американська допомога в забезпеченні безпеки, яка надається Україні, призначена для використання всередині України. 

"Якщо щось зміниться, ми, звичайно, повідомимо вас. Але наразі це залишається нашою політикою. І ми вважаємо, що надали їм можливості та системи, щоб бути ефективними на полі бою просто зараз", - вказала заступниця речника Міноборони США. 

Доповнення 

Посадовець США заявив Голосу Америки, що адміністрація Байдена дала дозвіл Україні завдавати ударів по російських позиціях, звідки атакують Харківщину. Втім політика щодо заборони використання ATACMS або ударів дальньої дії всередині росії не змінилася. 

Президент нещодавно доручив своїй команді забезпечити можливість використання наданої США зброї для протидії вогню в Харківській області, щоб Україна могла завдати удару російським військам, які атакують їх або готуються атакувати

– мовиться у письмовому повідомленні, яке отримали журналісти Голосу Америки.

"Наша політика щодо заборони використання ATACMS або ударів дальньої дії всередині росії не змінилася", – додав посадовець.

Контекст 

 Politico повідомило в четвер, що Адміністрація Байдена таємно дозволила Україні використовувати надану США зброю для нанесення ударів по території рф, що межує з Харківською областю з метою самооборони від ворожих атак.

Тетяна Краєвська

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