ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

В Пентагоне прокомментировали информацию о тайном разрешении США ударять по позициям рф: "Помощь должна использоваться на территории Украины"

В Пентагоне прокомментировали информацию о тайном разрешении США ударять по позициям рф: "Помощь должна использоваться на территории Украины"

Киев  •  УНН

31 мая 2024, 08:42  •  4428 просмотра

Read in English

В Пентагоне заявили, что оказанная США помощь Украине должна использоваться только на украинской территории. В США не поощряют нападение или возможность нападения на территорию россии.

В политике США нет никаких изменений относительно использования американского вооружения, которое будет отправлено в Украину. Оказанная американская помощь должна использоваться на территории Украины, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает УНН.   

В нашей политике нет никаких изменений. Помощь в обеспечении безопасности, которую мы предоставляем Украине, должна использоваться на территории Украины, и мы не поощряем нападения или возможность нападения на территорию россии. Мы считаем, что Украина может быть эффективной, сосредоточившись на тактических и оперативных целях, которые непосредственно влияют на конфликт в пределах ее границ, а не на более крупных геополитических целях в россии

- заявила Сингх. 

Она повторила, что США с самого начала говорили, что американская помощь в обеспечении безопасности, которая предоставляется Украине, предназначена для использования внутри Украины. 

"Если что-то изменится, мы, конечно, сообщим вам. Но пока это остается нашей политикой. И мы считаем, что предоставили им возможности и системы, чтобы быть эффективными на поле боя прямо сейчас", - указала заместитель спикера Минобороны США. 

Дополнение 

Чиновник США заявил Голосу Америки, что администрация Байдена дала разрешение Украине наносить удары по российским позициям, откуда атакуют Харьковщину. Впрочем политика по запрету использования ATACMS или ударов дальнего действия внутри россии не изменилась. 

Президент недавно поручил своей команде обеспечить возможность использования предоставленного США оружия для противодействия огню в Харьковской области, чтобы Украина могла нанести удар российским войскам, которые атакуют их или готовятся атаковать

- говорится в письменном сообщении, которое получили журналисты Голоса Америки.

"Наша политика по запрету использования ATACMS или ударов дальнего действия внутри россии не изменилась", – добавил чиновник.

Контекст 

 Politico сообщило в четверг, что администрация Байдена тайно разрешила Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов по территории рф, граничащей с Харьковской областью в целях самообороны от вражеских атак.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаполитикаНовости Мира
Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
  •  100061 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
  •  127037 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
  •  123492 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
  •  166997 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  111460 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  157468 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  88551 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Эксклюзив
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
30 мая 2024, 05:43  •  92375 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
29 мая 2024, 14:10  •  116201 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
29 мая 2024, 10:01  •  121129 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Новости по теме
В Пентагоне прокомментировали информацию о тайном разрешении США ударять по позициям рф: "Помощь должна использоваться на территории Украины"

В Пентагоне прокомментировали информацию о тайном разрешении США ударять по позициям рф: "Помощь должна использоваться на территории Украины"

  •  4428 просмотра
В Украине циркулирует около 30-35 субвариантов "Омикрон" - Минздрав

В Украине циркулирует около 30-35 субвариантов "Омикрон" - Минздрав

  •  5007 просмотра
Дочь Брэда Питта решила дистанцироваться от отца

Дочь Брэда Питта решила дистанцироваться от отца

  •  8903 просмотра
Литва готова прислать военных инструкторов в Украину

Литва готова прислать военных инструкторов в Украину

  •  7624 просмотра
Многодневная операция с участием СБУ: стали известны подробности по поражениям в краснодарском крае

Многодневная операция с участием СБУ: стали известны подробности по поражениям в краснодарском крае

  •  6371 просмотра
Падение детей с высоты после обрыва троса в веревочном парке в Ужгороде: открыто производство

Падение детей с высоты после обрыва троса в веревочном парке в Ужгороде: открыто производство

  •  8592 просмотра
Зеленский сегодня в Стокгольме: анонсировал подписание трех соглашений о безопасности

Зеленский сегодня в Стокгольме: анонсировал подписание трех соглашений о безопасности

  •  11020 просмотра
Польша готовит 45-й пакет помощи для Украины - Сикорский

Польша готовит 45-й пакет помощи для Украины - Сикорский

  •  19094 просмотра
На захваченной Луганщине оккупанты увеличивают количество блокпостов, разыскивая мужчин-ОВА

На захваченной Луганщине оккупанты увеличивают количество блокпостов, разыскивая мужчин-ОВА

  •  18040 просмотра
В Донецкой области россияне обстреляли населенные пункты 7 раз, в Пивничном КАБом повредили объект инфраструктуры

В Донецкой области россияне обстреляли населенные пункты 7 раз, в Пивничном КАБом повредили объект инфраструктуры

  •  15891 просмотра

Популярные

В столице прогремели взрывы

В столице прогремели взрывы

  •  117642 просмотра
В Киеве и регионах объявлена воздушная тревога

В Киеве и регионах объявлена воздушная тревога

  •  116957 просмотра
Столтенберг намерен призвать союзников выделять ежегодно 40 миллиардов евро на военную помощь Украине

Столтенберг намерен призвать союзников выделять ежегодно 40 миллиардов евро на военную помощь Украине

  •  115785 просмотра
Нефтебаза загорелась после атаки беспилотника в краснодарском крае рф: есть пострадавшие

Нефтебаза загорелась после атаки беспилотника в краснодарском крае рф: есть пострадавшие

  •  114981 просмотра
В Киевской области работает противовоздушная оборона

В Киевской области работает противовоздушная оборона

  •  105567 просмотра

Публикации

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

  •  104022 просмотра
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
Эксклюзив

  •  166997 просмотра
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

30 мая 2024, 08:47  •  157581 просмотра
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Эксклюзив

30 мая 2024, 08:04  •  157468 просмотра
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

30 мая 2024, 06:38  •  161527 просмотра

В Пентагоне прокомментировали информацию о тайном разрешении США ударять по позициям рф: "Помощь должна использоваться на территории Украины"

В Пентагоне заявили, что оказанная США помощь Украине должна использоваться только на украинской территории. В США не поощряют нападение или возможность нападения на территорию россии.

Война •   •  4428 просмотра
В Пентагоне прокомментировали информацию о тайном разрешении США ударять по позициям рф: "Помощь должна использоваться на территории Украины"

В Украине циркулирует около 30-35 субвариантов "Омикрон" - Минздрав

По словам заместителя министра и главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, сейчас в Украине циркулирует около 30-35 подтипов штамма коронавируса "Омикрон".

COVID-19 •   •  5007 просмотра
В Украине циркулирует около 30-35 субвариантов "Омикрон" - Минздрав

Дочь Брэда Питта решила дистанцироваться от отца

Дочь Брэда Питта Шило официально попросила исключить "Питт" из своей фамилии на 18-й день рождения, что указывает на сложные отношения с отцом после развода родителей.

УНН Lite •   •  8903 просмотра
Дочь Брэда Питта решила дистанцироваться от отца

Литва готова прислать военных инструкторов в Украину

Литва готова направить в Украину военных инструкторов для обучения украинских военнослужащих на украинской территории в партнерстве с другими странами, готовыми сделать это, в рамках усилий, направленных на то, чтобы помочь Украине защитить свой суверенитет и территориальную целостность от российского вторжения.

Война •   •  7624 просмотра
Литва готова прислать военных инструкторов в Украину

Многодневная операция с участием СБУ: стали известны подробности по поражениям в краснодарском крае

Стали известны подробности относительно поражений в краснодарском крае. Многодневную операцию по уничтожению логистики, которая обеспечивает жизнедеятельность российских войск в Крыму, провели Силы обороны совместно с СБУ, сообщил УНН источник.

Война •   •  6371 просмотра
Многодневная операция с участием СБУ: стали известны подробности по поражениям в краснодарском крае

Падение детей с высоты после обрыва троса в веревочном парке в Ужгороде: открыто производство

30 мая в Ужгороде 16 детей пострадали, из них 3 получили серьезные травмы, в том числе переломы ног и ушибы позвоночника, когда в веревочном парке оборвался трос, в результате чего они упали с высоты 1,5 метра.

Криминал и ЧП •   •  8592 просмотра
Падение детей с высоты после обрыва троса в веревочном парке в Ужгороде: открыто производство

Зеленский сегодня в Стокгольме: анонсировал подписание трех соглашений о безопасности

Сегодня Украина подпишет три соглашения о безопасности, которые обеспечат Киеву долгосрочную поддержку, о чем объявил Президент Владимир Зеленский, который сегодня будет находиться в Стокгольме на третьем саммите Украина – Северная Европа.

Война •   •  11020 просмотра
Зеленский сегодня в Стокгольме: анонсировал подписание трех соглашений о безопасности

Польша готовит 45-й пакет помощи для Украины - Сикорский

Польша готовит очередной военной помощи Украине.

Война •   •  19094 просмотра
Польша готовит 45-й пакет помощи для Украины - Сикорский

На захваченной Луганщине оккупанты увеличивают количество блокпостов, разыскивая мужчин-ОВА

Оккупанты усиливают блокпосты на захваченных территориях вокруг Рубежного и Северодонецка, разыскивая людей, в то время как в этих районах продолжаются лесные пожары, а меры по их ликвидации не принимаются.

Общество •   •  18040 просмотра
На захваченной Луганщине оккупанты увеличивают количество блокпостов, разыскивая мужчин-ОВА

В Донецкой области россияне обстреляли населенные пункты 7 раз, в Пивничном КАБом повредили объект инфраструктуры

В Донецкой области российские войска за один день 7 раз обстреляли населенные пункты, повредив жилые дома и инфраструктуру, ранив 3 человека.

Война •   •  15891 просмотра
В Донецкой области россияне обстреляли населенные пункты 7 раз, в Пивничном КАБом повредили объект инфраструктуры