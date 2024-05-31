В Пентагоне прокомментировали информацию о тайном разрешении США ударять по позициям рф: "Помощь должна использоваться на территории Украины"

В политике США нет никаких изменений относительно использования американского вооружения, которое будет отправлено в Украину. Оказанная американская помощь должна использоваться на территории Украины, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает УНН.

В нашей политике нет никаких изменений. Помощь в обеспечении безопасности, которую мы предоставляем Украине, должна использоваться на территории Украины, и мы не поощряем нападения или возможность нападения на территорию россии. Мы считаем, что Украина может быть эффективной, сосредоточившись на тактических и оперативных целях, которые непосредственно влияют на конфликт в пределах ее границ, а не на более крупных геополитических целях в россии - заявила Сингх.

Она повторила, что США с самого начала говорили, что американская помощь в обеспечении безопасности, которая предоставляется Украине, предназначена для использования внутри Украины.

"Если что-то изменится, мы, конечно, сообщим вам. Но пока это остается нашей политикой. И мы считаем, что предоставили им возможности и системы, чтобы быть эффективными на поле боя прямо сейчас", - указала заместитель спикера Минобороны США.

Дополнение

Чиновник США заявил Голосу Америки, что администрация Байдена дала разрешение Украине наносить удары по российским позициям, откуда атакуют Харьковщину. Впрочем политика по запрету использования ATACMS или ударов дальнего действия внутри россии не изменилась.

Президент недавно поручил своей команде обеспечить возможность использования предоставленного США оружия для противодействия огню в Харьковской области, чтобы Украина могла нанести удар российским войскам, которые атакуют их или готовятся атаковать - говорится в письменном сообщении, которое получили журналисты Голоса Америки.

"Наша политика по запрету использования ATACMS или ударов дальнего действия внутри россии не изменилась", – добавил чиновник.

Контекст

Politico сообщило в четверг, что администрация Байдена тайно разрешила Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов по территории рф, граничащей с Харьковской областью в целях самообороны от вражеских атак.