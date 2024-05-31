Здається, що росіяни просто посміхаються з цієї ситуації: Зеленський про заборону бити по території рф

Президент Володимир Зеленський заявив, що абсолютно нелогічно мати західну зброю, бачити, терористів, які вбивають українців з росії, але не мати можливості вражати цілі у рф. Йому здається, що росіяни просто посміхаються з цієї ситуації. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю The Guardian, передає УНН.

Деталі

Guardian пише, що Зеленський в інтерв’ю чітко дав зрозуміти, що йому потрібно мати можливість використовувати "потужну" зброю великої дальності, яка могла б вражати цілі всередині російської території – червону лінію, яку Білий дім відмовився зняти.

За його словами Зеленського, США повинні "більше в нас вірити".

Зеленський зазначив, що без цього зеленого світла інші союзники, наприклад Велика Британія, також можуть не дозволити Україні використовувати свою зброю великої дальності.

"Повірте нам, ми повинні відповісти. Вони (росіяни – ред.) не розуміють нічого, крім сили. Ми не перша і не остання ціль", - сказав Зеленський.

Я вважаю, що абсолютно алогічно мати (західну – ред.) зброю, бачити вбивць, терористів, які нас вбивають з боку росії. Мені здається, іноді вони просто посміхаються з цієї ситуації. Це як полювання, полювання на людей. Вони розуміють, що ми їх бачимо, але не можемо їх дістати своєю зброєю, - сказав Зеленський.

Зеленський припустив, що насправді Даунінг-стріт чекає на американців.

"Ми підіймали це питання двічі. Ми не отримали підтвердження від нього (міністра закордонних справ Британії Девіда Кемерона – ред.), - сказав Зеленський.

За його словами, остаточне рішення Великої Британії та інших партнерів залежить від "консенсусу", причому позиція Вашингтона є вирішальною.

Ви знаєте, як це працює", - сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що західні країни, які перебувають у мирі, мають "інші пріоритети" і, зрозуміло, не поділяють відчуття екзистенційної актуальності України. Це означало, що "діалог", а не дія, може розчарувати.

Для нас час - це наше життя. Якщо ти не спустишся за хвилину (в бомбосховище – ред.), то можеш бути мертвим. Тому ставлення до часу зовсім інше, - сказав Зеленський.

Доповнення

30 травня POLITICO повідомляло, що адміністрація Байдена таємно дала дозвіл Україні на використання наданої США зброї для ударів всередині рф, проте виключно в районі Харківщини.

В Офісі Президента Володимира Зеленського, після повідомлень про послаблення адміністрацією Джо Байдена давньої політики, яка забороняє Україні використовувати американську зброю проти цілей у росії, привітали такий крок США.

Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що у політиці США немає жодних змін щодо використання американського озброєння, яке буде відправлено в Україну. Надана американська допомога має використовуватися на території України.