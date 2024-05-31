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У Зеленського після повідомлень про пом'якшення США політики щодо ударів по цілях в рф привітали крок Вашингтона

У Зеленського після повідомлень про пом'якшення США політики щодо ударів по цілях в рф привітали крок Вашингтона

Київ • УНН

 • 21139 перегляди

В Офісі Президента Володимира Зеленського, після повідомлень про послаблення адміністрацією Джо Байдена давньої політики, яка забороняє Україні використовувати американську зброю проти цілей у росії, привітали такий крок США.

В Офісі Президента Володимира Зеленського, після повідомлень про послаблення адміністрацією Джо Байдена давньої політики, яка забороняє Україні використовувати американську зброю проти цілей у росії, привітали такий крок США. Про це у коментарі The Guardian заявив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров, пише УНН.

Деталі

У четвер адміністрація Байдена послабила свою давню політику, яка забороняє Україні використовувати американську зброю проти цілей у росії. За повідомленнями, вона надала дав дозвіл Україні на вогонь у відповідь – але лише біля Харкова, де москва веде новий наступ.

Рішення, як вказує видання, "дозволяє Україні використовувати надану США артилерію Himars для ударів по російських солдатах і центрах управління".

Прессекретар Зеленського Сергій Никифоров привітав крок США. Він сказав Guardian: "Це значно посилить нашу здатність протистояти спробам росії масово перетнути кордон".

Але, як зауважує видання, Білий дім наполягав, що його політика щодо заборони більш глибоких ударів не змінилася. За його словами, Україна все одно не зможе використовувати систему далекого радіусу дії Atacms на території росії, пише видання.

США таємно дозволили Україні використовувати американську зброю для ударів по рф близько Харківщини30.05.24, 23:30 • 32636 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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