У Зеленского после сообщений о смягчении США политики по ударам по целям в рф поздравили шаг Вашингтона

В Офисе Президента Владимира Зеленского, после сообщений об ослаблении администрацией Джо Байдена давней политики, запрещающей Украине использовать американское оружие против целей в россии, приветствовали такой шаг США. Об этом в комментарии The Guardian заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, пишет УНН.

Детали

В четверг администрация Байдена ослабила свою давнюю политику, запрещающую Украине использовать американское оружие против целей в россии. По сообщениям, она предоставила дал разрешение Украине на ответный огонь - но только возле Харькова, где москва ведет новое наступление.

Решение, как указывает издание, "позволяет Украине использовать предоставленную США артиллерию Himars для ударов по российским солдатам и центрам управления".

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров приветствовал шаг США. Он сказал Guardian: "Это значительно усилит нашу способность противостоять попыткам россии массово пересечь границу".

Но, как отмечает издание, Белый дом настаивал, что его политика по запрещению более глубоких ударов не изменилась. По его словам, Украина все равно не сможет использовать систему дальнего радиуса действия Atacms на территории россии, пишет издание.

США тайно разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по рф около Харьковщины