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Великобритания не находится в состоянии войны с Россией - Стармер

Великобритания не находится в состоянии войны с Россией - Стармер

Киев  •  УНН

 • 5125 просмотра

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Премьер Британии Кейр Стармер заявил, что страна не находится в состоянии войны с Россией. Это опровержение прозвучало после заявлений российского посла о прямом участии Британии в конфликте.

В разговоре с BBC Radio Bristol премьер-министр Великобритании Кейр Стармер подчеркнул, что Соединенное Королевство сейчас не находится в состоянии войны, но напомнил, что Россия вторглась в Украину, и эта «война длится уже более 1000 дней».

Пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Соединенное Королевство не находится в состоянии войны с Россией или любой другой страной, отметил британский премьер-министр Кейр Стармер.

Чиновник разъяснил: «Нет, мы не находимся в состоянии войны, но Украина, безусловно, находится в состоянии войны, потому что в Украину вторглась Россия, и эта война длится уже чуть больше 1,000 дней».

Контекст 

Посол России в Великобритании Андрей Келин теперь рассматривает Великобританию как страну, которая непосредственно вовлечена в войну России в Украине. Об этом он заявил в интервью Sky News.

«Великобритания сейчас непосредственно вовлечены в эту войну. Эти обстрелы не могут происходить без сил НАТО, в том числе британских сил», - сказал Келин.

The New York Times: возвращение Украине ядерного оружия - слишком сложный шаг22 нояб. 2024, 14:56 • 8017 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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