Экс-премьер Британии Кэмерон раскрыл диагноз рака простаты и призвал к внедрению программы скрининга мужчин

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил, что у него диагностирован рак простаты, и призвал к внедрению целенаправленной программы обследований мужчин, ведь раннее выявление повышает шансы на успешное лечение. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

59-летний Дэвид Кэмерон рассказал, что сначала у него обнаружили высокий уровень простат-специфического антигена (ПСА), а биопсия подтвердила рак.

Вы всегда надеетесь на лучшее. У вас высокий балл PSA – это, наверное, ничто… Но когда приходят результаты биопсии, они показывают, что у вас рак простаты. Всегда боишься слышать эти слова.

Кэмерон прошел фокальную терапию, во время которой электрические импульсы уничтожают раковые клетки, и добавил: "Я хочу добавить свое имя к длинному списку людей, призывающих к целенаправленной программе скрининга… Мы склонны откладывать дела на потом".

Рак простаты – самый распространенный вид рака у мужчин в Великобритании, ежегодно регистрируется около 55 000 новых случаев. Сейчас в стране нет национальной программы скрининга из-за опасений относительно точности ПСА-тестов.

Запуск крупного исследования Transform, которое сравнивает современные методы диагностики с новыми подходами скрининга, состоится в партнерстве с NHS и Prostate Cancer UK.

Мы благодарим его за то, что он поделился своей историей… Рак предстательной железы – это последний серьезный вид рака, для которого не существует программы скрининга, и нам нужны изменения сейчас