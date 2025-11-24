Экс-премьер Британии Кэмерон раскрыл диагноз рака простаты и призвал к внедрению программы скрининга мужчин

$42.270.11
48.700.19
ukenru
Эксклюзив
07:12 • 10787 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
06:19 • 11948 просмотра
Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters
06:00 • 13781 просмотра
Скандал вокруг клиники Odrex: суд рассмотрит изменение меры пресечения врачу, действия которой связывают со смертью пациента
24 ноября, 00:17 • 20589 просмотра
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
23 ноября, 21:45 • 28366 просмотра
CBS News: Зеленского могут пригласить в США, но все зависит от встречи в Женеве
23 ноября, 17:09 • 30882 просмотра
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в ЖеневеVideo
23 ноября, 17:04 • 35246 просмотра
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процессаVideo
23 ноября, 17:00 • 26720 просмотра
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
23 ноября, 16:43 • 22764 просмотра
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
23 ноября, 14:50 • 19999 просмотра
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – УмеровPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
4.2м/с
77%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Рабочая версия мирного плана Трампа уже отличается от ранее опубликованного документа - New York Times23 ноября, 22:54 • 11018 просмотра
В Харькове возросло число погибших и пострадавших: ГСЧС показали кадры последствий удара российских БпЛАPhotoVideo23 ноября, 23:56 • 15328 просмотра
"Птицы Мадяра" атаковали химзавод "Бром" и электроподстанцию в Крыму: командующий СБС показал видеоVideo24 ноября, 01:04 • 13346 просмотра
Эверест уже не самый высокий: ученые нашли гигантские структуры под Землей, превосходящие его в 100 разPhoto24 ноября, 02:09 • 15726 просмотра
Канцлер Германии отклонил идею США о возвращении России в G805:08 • 19329 просмотра
публикации
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
07:12 • 10788 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 47844 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 125514 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 88357 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 92956 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Германия
Швейцария
Реклама
УНН Lite
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года08:11 • 782 просмотра
Вторая часть «Злой» бьет рекорды проката07:49 • 1464 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 34345 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 45041 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 46913 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Нефть марки Brent
Фокс Ньюс

Экс-премьер Британии Кэмерон раскрыл диагноз рака простаты и призвал к внедрению программы скрининга мужчин

Киев • УНН

 • 228 просмотра

Британский экс-премьер Кэмерон сообщил о диагностированном раке простаты и призвал к внедрению целенаправленной программы обследований мужчин. Рак простаты является самым распространенным видом рака у мужчин в Великобритании, ежегодно регистрируется около 55 000 новых случаев.

Экс-премьер Британии Кэмерон раскрыл диагноз рака простаты и призвал к внедрению программы скрининга мужчин
Фото: Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил, что у него диагностирован рак простаты, и призвал к внедрению целенаправленной программы обследований мужчин, ведь раннее выявление повышает шансы на успешное лечение. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Подробности

59-летний Дэвид Кэмерон рассказал, что сначала у него обнаружили высокий уровень простат-специфического антигена (ПСА), а биопсия подтвердила рак.

Вы всегда надеетесь на лучшее. У вас высокий балл PSA – это, наверное, ничто… Но когда приходят результаты биопсии, они показывают, что у вас рак простаты. Всегда боишься слышать эти слова. 

– сказал он газете Times.

Кэмерон прошел фокальную терапию, во время которой электрические импульсы уничтожают раковые клетки, и добавил: "Я хочу добавить свое имя к длинному списку людей, призывающих к целенаправленной программе скрининга… Мы склонны откладывать дела на потом".

Словения приостановила спорный закон об эвтаназии после референдума24.11.25, 09:23 • 1048 просмотров

Рак простаты – самый распространенный вид рака у мужчин в Великобритании, ежегодно регистрируется около 55 000 новых случаев. Сейчас в стране нет национальной программы скрининга из-за опасений относительно точности ПСА-тестов.

Запуск крупного исследования Transform, которое сравнивает современные методы диагностики с новыми подходами скрининга, состоится в партнерстве с NHS и Prostate Cancer UK. 

Мы благодарим его за то, что он поделился своей историей… Рак предстательной железы – это последний серьезный вид рака, для которого не существует программы скрининга, и нам нужны изменения сейчас 

– отметила Кьяра Де Биазе, директор Prostate Cancer UK.

Птичий грипп: в США зафиксирована первая смерть от редкого штамма H5N522.11.25, 09:09 • 4555 просмотров

Степан Гафтко

ЗдоровьеНовости Мира
Карцинома
Дэвид Кэмерон
Великобритания