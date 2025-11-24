Словения приостановила спорный закон об эвтаназии после референдума

В воскресенье словенцы проголосовали за приостановку нового закона о легализации эвтаназии на референдуме, который состоялся после того, как критики развернули кампанию против этого законодательства. Об этом сообщает Yahoo, пишет УНН.

Детали

Около 53% избирателей высказались против закона, тогда как 47% проголосовали "за", что означает, что его внедрение будет приостановлено как минимум на один год.

Парламент Словении принял закон в июле, разрешив эвтаназию после того, как референдум 2024 года поддержал его.

Новое голосование было объявлено после того, как общественная организация — при поддержке Католической церкви и консервативной парламентской оппозиции — собрала 46 000 подписей в поддержку повторного референдума, превысив необходимые 40 000.

Результат означает, что парламент не может снова голосовать за законопроект по этому же вопросу в течение следующих 12 месяцев.

Алеш Примц, глава организации "Голос за детей и семью", НПО, организовавшая кампанию против закона, прокомментировал результаты, заявив, что победили "солидарность и справедливость".

Словения отвергла правительственные реформы в области здравоохранения, пенсионного обеспечения и социальной сферы, основанные на смерти и отравлении - цитирует Примца словенское информационное агентство STA.

Великобритания может узаконить эвтаназию

Несколько европейских стран, включая Австрию, Бельгию, Нидерланды и Швейцарию, позволяют смертельно больным людям получать медицинскую помощь для прекращения жизни.

Согласно оспариваемому закону, который должен был вступить в силу в этом году, находящиеся в сознании смертельно больные пациенты имели бы право на эвтаназию, если их страдания были невыносимыми, а все варианты лечения — исчерпаны.

Закон также разрешал бы эвтаназию, если предложенное лечение не имело бы разумной перспективы выздоровления или улучшения состояния пациента, но не для прекращения невыносимых страданий, вызванных психическим заболеванием.

Напомним

В июне в Словении были проведены референдумы о легализации каннабиса для медицинского и личного использования, а также об эвтаназии, и избиратели поддержали все три предложения.