Словения приостановила спорный закон об эвтаназии после референдума
Словенцы на референдуме проголосовали против нового закона о легализации эвтаназии, приостановив его введение как минимум на один год. Около 53% избирателей высказались против закона, тогда как 47% проголосовали «за».
В воскресенье словенцы проголосовали за приостановку нового закона о легализации эвтаназии на референдуме, который состоялся после того, как критики развернули кампанию против этого законодательства. Об этом сообщает Yahoo, пишет УНН.
Около 53% избирателей высказались против закона, тогда как 47% проголосовали "за", что означает, что его внедрение будет приостановлено как минимум на один год.
Парламент Словении принял закон в июле, разрешив эвтаназию после того, как референдум 2024 года поддержал его.
Новое голосование было объявлено после того, как общественная организация — при поддержке Католической церкви и консервативной парламентской оппозиции — собрала 46 000 подписей в поддержку повторного референдума, превысив необходимые 40 000.
Результат означает, что парламент не может снова голосовать за законопроект по этому же вопросу в течение следующих 12 месяцев.
Алеш Примц, глава организации "Голос за детей и семью", НПО, организовавшая кампанию против закона, прокомментировал результаты, заявив, что победили "солидарность и справедливость".
Словения отвергла правительственные реформы в области здравоохранения, пенсионного обеспечения и социальной сферы, основанные на смерти и отравлении
Несколько европейских стран, включая Австрию, Бельгию, Нидерланды и Швейцарию, позволяют смертельно больным людям получать медицинскую помощь для прекращения жизни.
Согласно оспариваемому закону, который должен был вступить в силу в этом году, находящиеся в сознании смертельно больные пациенты имели бы право на эвтаназию, если их страдания были невыносимыми, а все варианты лечения — исчерпаны.
Закон также разрешал бы эвтаназию, если предложенное лечение не имело бы разумной перспективы выздоровления или улучшения состояния пациента, но не для прекращения невыносимых страданий, вызванных психическим заболеванием.
В июне в Словении были проведены референдумы о легализации каннабиса для медицинского и личного использования, а также об эвтаназии, и избиратели поддержали все три предложения.