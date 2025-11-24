$42.270.11
Эксклюзив
07:12 • 15742 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
06:19 • 15459 просмотра
Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters
06:00 • 16949 просмотра
Скандал вокруг клиники Odrex: суд рассмотрит изменение меры пресечения врачу, действия которой связывают со смертью пациента
24 ноября, 00:17 • 23319 просмотра
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
23 ноября, 21:45 • 30196 просмотра
CBS News: Зеленского могут пригласить в США, но все зависит от встречи в Женеве
23 ноября, 17:09 • 31989 просмотра
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в ЖеневеVideo
23 ноября, 17:04 • 35872 просмотра
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процессаVideo
23 ноября, 17:00 • 26868 просмотра
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
23 ноября, 16:43 • 22868 просмотра
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
23 ноября, 14:50 • 20052 просмотра
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – УмеровPhoto
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Словения приостановила спорный закон об эвтаназии после референдума

Киев • УНН

 • 1446 просмотра

Словенцы на референдуме проголосовали против нового закона о легализации эвтаназии, приостановив его введение как минимум на один год. Около 53% избирателей высказались против закона, тогда как 47% проголосовали «за».

Словения приостановила спорный закон об эвтаназии после референдума

В воскресенье словенцы проголосовали за приостановку нового закона о легализации эвтаназии на референдуме, который состоялся после того, как критики развернули кампанию против этого законодательства. Об этом сообщает Yahoo, пишет УНН.

Детали

Около 53% избирателей высказались против закона, тогда как 47% проголосовали "за", что означает, что его внедрение будет приостановлено как минимум на один год.

Парламент Словении принял закон в июле, разрешив эвтаназию после того, как референдум 2024 года поддержал его.

Новое голосование было объявлено после того, как общественная организация — при поддержке Католической церкви и консервативной парламентской оппозиции — собрала 46 000 подписей в поддержку повторного референдума, превысив необходимые 40 000.

Результат означает, что парламент не может снова голосовать за законопроект по этому же вопросу в течение следующих 12 месяцев.

Алеш Примц, глава организации "Голос за детей и семью", НПО, организовавшая кампанию против закона, прокомментировал результаты, заявив, что победили "солидарность и справедливость".

Словения отвергла правительственные реформы в области здравоохранения, пенсионного обеспечения и социальной сферы, основанные на смерти и отравлении

- цитирует Примца словенское информационное агентство STA.

Несколько европейских стран, включая Австрию, Бельгию, Нидерланды и Швейцарию, позволяют смертельно больным людям получать медицинскую помощь для прекращения жизни.

Согласно оспариваемому закону, который должен был вступить в силу в этом году, находящиеся в сознании смертельно больные пациенты имели бы право на эвтаназию, если их страдания были невыносимыми, а все варианты лечения — исчерпаны.

Закон также разрешал бы эвтаназию, если предложенное лечение не имело бы разумной перспективы выздоровления или улучшения состояния пациента, но не для прекращения невыносимых страданий, вызванных психическим заболеванием.

Напомним

В июне в Словении были проведены референдумы о легализации каннабиса для медицинского и личного использования, а также об эвтаназии, и избиратели поддержали все три предложения.

Ольга Розгон

