Словенія призупинила спірний закон про евтаназію після референдуму

У неділю словенці проголосували за призупинення нового закону про легалізацію евтаназії на референдумі, який відбувся після того, як критики розгорнули кампанію проти цього законодавства. Про це повідомляє Yahoo, пише УНН.

Деталі

Близько 53% виборців висловилися проти закону, тоді як 47% проголосували "за", що означає, що його впровадження буде призупинене щонайменше на один рік.

Парламент Словенії ухвалив закон у липні, дозволивши евтаназію після того, як референдум 2024 року підтримав його.

Але нове голосування було оголошене після того, як громадська організація — за підтримки Католицької церкви та консервативної парламентської опозиції — зібрала 46 000 підписів на підтримку повторного референдуму, перевищивши необхідні 40 000.

Результат означає, що парламент не може знову голосувати за законопроєкт з цього ж питання протягом наступних 12 місяців.

Алеш Примц, голова організації "Голос за дітей і родину", НУО, що організувала кампанію проти закону, прокоментував результати, заявивши, що перемогли "солідарність і справедливість".

Словенія відкинула урядові реформи в галузі охорони здоров’я, пенсійного забезпечення та соціальної сфери, засновані на смерті та отруєнні - цитує Примца словенське інформаційне агентство STA.

Велика Британія може узаконити евтаназію

Кілька європейських країн, включно з Австрією, Бельгією, Нідерландами та Швейцарією, дозволяють смертельно хворим людям отримувати медичну допомогу для припинення життя.

Згідно з оскаржуваним законом, який мав набути чинності цього року, притомні смертельно хворі пацієнти мали б право на евтаназію, якщо їхні страждання були нестерпними, а всі варіанти лікування — вичерпані.

Закон також дозволяв би евтаназію, якщо запропоноване лікування не мало б розумної перспективи одужання чи покращення стану пацієнта, але не для припинення нестерпних страждань, спричинених психічним захворюванням.

Нагадаємо

У червні у Словенії були проведені референдуми про легалізацію канабісу для медичного та особистого використання, а також про евтаназію, і виборці підтримали всі три пропозиції.