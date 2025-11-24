$42.270.11
Ексклюзив
07:12 • 9082 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
06:19 • 10775 перегляди
Україна і США продовжать роботу над "уточненим" мирним планом, Зеленський може відвідати Штати цього тижня - Reuters
06:00 • 12794 перегляди
Скандал навколо клініки Odrex: суд розгляне зміну запобіжного заходу лікарці, дії якої пов’язують зі смертю пацієнта
24 листопада, 00:17 • 19633 перегляди
Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
23 листопада, 21:45 • 27604 перегляди
CBS Nеws: Зеленського можуть запросити до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
23 листопада, 17:09 • 30501 перегляди
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві Video
23 листопада, 17:04 • 34908 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесуVideo
23 листопада, 17:00 • 26646 перегляди
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
23 листопада, 16:43 • 22698 перегляди
Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
23 листопада, 14:50 • 19963 перегляди
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – УмєровPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Словенія призупинила спірний закон про евтаназію після референдуму

Київ • УНН

 • 776 перегляди

Словенці на референдумі проголосували проти нового закону про легалізацію евтаназії, призупинивши його впровадження щонайменше на один рік. Близько 53% виборців висловилися проти закону, тоді як 47% проголосували "за".

Словенія призупинила спірний закон про евтаназію після референдуму

У неділю словенці проголосували за призупинення нового закону про легалізацію евтаназії на референдумі, який відбувся після того, як критики розгорнули кампанію проти цього законодавства. Про це повідомляє Yahoo, пише УНН.

Деталі

Близько 53% виборців висловилися проти закону, тоді як 47% проголосували "за", що означає, що його впровадження буде призупинене щонайменше на один рік.

Парламент Словенії ухвалив закон у липні, дозволивши евтаназію після того, як референдум 2024 року підтримав його.

Але нове голосування було оголошене після того, як громадська організація — за підтримки Католицької церкви та консервативної парламентської опозиції — зібрала 46 000 підписів на підтримку повторного референдуму, перевищивши необхідні 40 000.

Результат означає, що парламент не може знову голосувати за законопроєкт з цього ж питання протягом наступних 12 місяців.

Алеш Примц, голова організації "Голос за дітей і родину", НУО, що організувала кампанію проти закону, прокоментував результати, заявивши, що перемогли "солідарність і справедливість".

Словенія відкинула урядові реформи в галузі охорони здоров’я, пенсійного забезпечення та соціальної сфери, засновані на смерті та отруєнні

- цитує Примца словенське інформаційне агентство STA.

Велика Британія може узаконити евтаназію21.06.25, 04:25 • 3610 переглядiв

Кілька європейських країн, включно з Австрією, Бельгією, Нідерландами та Швейцарією, дозволяють смертельно хворим людям отримувати медичну допомогу для припинення життя.

Згідно з оскаржуваним законом, який мав набути чинності цього року, притомні смертельно хворі пацієнти мали б право на евтаназію, якщо їхні страждання були нестерпними, а всі варіанти лікування — вичерпані.

Закон також дозволяв би евтаназію, якщо запропоноване лікування не мало б розумної перспективи одужання чи покращення стану пацієнта, але не для припинення нестерпних страждань, спричинених психічним захворюванням.

Нагадаємо

У червні у Словенії були проведені референдуми про легалізацію канабісу для медичного та особистого використання, а також про евтаназію, і виборці підтримали всі три пропозиції.

Ольга Розгон

