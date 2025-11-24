Експрем'єр Британії Камерон розкрив діагноз раку простати та закликав до впровадження програми скринінгу чоловіків

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон повідомив, що йому діагностували рак простати, і закликав до впровадження цілеспрямованої програми обстежень чоловіків, адже раннє виявлення підвищує шанси на успішне лікування. Про це повідомляє Тhe Guardian, пише УНН.

59-річний Девід Камерон розповів, що спершу у нього виявили високий рівень простат-специфічного антигену (ПСА), а біопсія підтвердила рак.

Ви завжди сподіваєтеся на краще. У вас високий бал PSA – це, мабуть, ніщо… Але коли приходять результати біопсії, вони показують, що у вас рак простати. Завжди боїшся чути ці слова.

Кемерон пройшов фокальну терапію, під час якої електричні імпульси знищують ракові клітини, та додав: "Я хочу додати своє ім’я до довгого списку людей, які закликають до цілеспрямованої програми скринінгу… Ми схильні відкладати справи на потім".

Рак простати – найпоширеніший вид раку у чоловіків у Великій Британії, щороку реєструється близько 55 000 нових випадків. Наразі у країні немає національної програми скринінгу через побоювання щодо точності ПСА-тестів.

Запуск великого дослідження Transform, яке порівнює сучасні методи діагностики з новими підходами скринінгу, відбудеться у партнерстві з NHS та Prostate Cancer UK.

Ми дякуємо йому за те, що він поділився своєю історією… Рак передміхурової залози – це останній серйозний вид раку, для якого не існує програми скринінгу, і нам потрібні зміни зараз