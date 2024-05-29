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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Восстановление, сотрудничество в экономической, аграрной, инновационной, спортивной и образовательной сферах: Кипер рассказал подробности встречи с губернатором Анкары

Восстановление, сотрудничество в экономической, аграрной, инновационной, спортивной и образовательной сферах: Кипер рассказал подробности встречи с губернатором Анкары

Киев  •  УНН

29 мая 2024, 17:44  •  7054 просмотра

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Глава Одесской областной администрации Олег Кипер обсудил с губернатором турецкой провинции Анкара возможности сотрудничества в экономической, сельскохозяйственной, инновационной, спортивной, образовательной сферах, подписание межрегионального соглашения и организацию отдыха детей военнослужащих и вынужденных переселенцев в Анкаре.

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер встретился с губернатором провинции Анкара Турецкой Республики Васипом Шахином, передает УНН.

Восстановление, сотрудничество в экономической, аграрной, инновационной, спортивной и образовательной сферах - эти и другие темы обсудили с губернатором провинции Анкара Турецкой Республики Васипом Шахином. В ходе разговора предложил господину Шахину рассмотреть возможность подписания межрегионального соглашения для наращивания и развития двустороннего сотрудничества. Также попросил рассмотреть возможность организации отдыха детей военных и ВПЛ в провинции Анкара, чтобы наши дети могли хоть какое-то время пожить без воздушных тревог и обстрелов, оздоровиться, познакомиться с новой культурой и традициями дружественной нам страны 

- пишет Кипер Одесская область стала эпицентром международных встреч.

Добавим

В прошлом году регион посетило более 100 делегаций. Так, в декабре Одесскую область посетил специальный уполномоченный МИД Греции по вопросам Украины Спиридон Ламбридис и генеральный консул Греческой Республики в Одессе Димитриос Дохтсис. Оба осудили российские атаки и заявили о готовности греческой стороны присоединиться к восстановлению Одесской области в послевоенное время.

В том же месяце Кипер встретился со шведскими официальными лицами, чтобы обсудить продолжающиеся атаки России и заручиться дальнейшей поддержкой региональной безопасности. В результате проведенной встречи Одесская область ожидает от шведской стороны помощь в укреплении безопасности региона. В ноябре Одессу посетил новоназначенный министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

Во время визита Кэмерон ознакомился с последствиями российского терроризма, нацеленного на украинское зерно, портовую гражданскую инфраструктуру и памятники архитектуры Одессы.   

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономикаполитика
devid-kemeronДэвид Кэмерон
gretsiyaГреция
ankaraАнкара
turtsiyaТурция
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