Відбудова, співпраця в економічній, аграрній, інноваційній, спортивній та освітній сферах: Кіпер розповів подробиці зустрічі з губернатором Анкари
Київ • УНН
Голова Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер обговорив з губернатором турецької провінції Анкара можливості співпраці в економічній, сільськогосподарській, інноваційній, спортивній, освітній сферах, підписання міжрегіональної угоди та організацію відпочинку дітей військовослужбовців і вимушених переселенців в Анкарі.
Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер зустрівся з губернатором Провінції Анкара Турецької Республіки Васіпом Шахіном, передає УНН.
Відбудова, співпраця в економічній, аграрній, інноваційній, спортивній та освітній сферах - ці та інші теми обговорили з губернатором Провінції Анкара Турецької Республіки Васіпом Шахіном. У ході розмови запропонував пану Шахіну розглянути можливість підписання міжрегіональної угоди задля нарощування та розвитку двостороннього співробітництва. Також попросив розглянути можливість організації відпочинку дітей військових та ВПО у провінції Анкара, аби наші дітлахи могли хоч якийсь час пожити без повітряних тривог та обстрілів, оздоровитися, познайомитись з новою культурою та традиціями дружньої нам країни
Додамо
Торік регіон відвідало понад 100 делегацій. Так, у грудні Одеську область відвідав спеціальний уповноважений МЗС Греції з питань України Спиридон Ламбрідіс та генеральний консул Грецької Республіки в Одесі Дімітріос Дохтсіс. Обидва засудили російські атаки та заявили про готовність грецької сторони долучитися до відбудови Одещини у повоєнний час.
Того ж місяця Кіпер зустрівся зі шведськими офіційними особами, щоб обговорити триваючі атаки росії і заручитися подальшою підтримкою регіональної безпеки. У результаті проведеної зустрічі Одещина очікує від шведської сторони допомогу у зміцненні безпеки регіону. У листопаді Одесу відвідав новопризначений мініст закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон.
Під час візиту Кемерон ознайомився з наслідками російського тероризму, націленого на українське зерно, портову цивільну інфраструктуру та пам’ятки архітектури Одеси.