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Трамп поддерживает размещение военного контингента в Украине. Главное, чтобы был мир или перемирие

Трамп поддерживает размещение военного контингента в Украине. Главное, чтобы был мир или перемирие

Киев  •  УНН

 • 6351 просмотра

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Трамп заявил, что поддерживает размещение европейского военного контингента в Украине при условии мирного соглашения. Британия, Швеция и другие страны готовы рассмотреть участие в миротворческих силах, но Франция отказалась.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не против размещения европейского контингента в Украине. Главное, чтобы был мир или перемирие. Об этом он заявил журналистам, передает УНН.

Детали

На вопрос, рассматривает ли США вариант вывода из Европы всех американских военных в рамках потенциальной мирной сделки с путиным, Трамп ответил: "Такой вопрос вообще не поднимался".

Также Трамп прокомментировал идею по размещению военного контингента в Украине.

Если они хотят, я это поддерживаю. Думаю с этим все будет хорошо. Знаю, что Франция это упоминала, и Великобритания и другие страны. Если у нас будет мирное соглашение и там будут военные, Европа увидит, что это будет нужно, хорошо, пусть это будет. Мы не будем там размещать военных, но их военные пусть будут. Я не против. Главное, чтобы был мир или перемирие

- заявил Трамп.

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Анна Мурашко

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