Трамп поддерживает размещение военного контингента в Украине. Главное, чтобы был мир или перемирие

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не против размещения европейского контингента в Украине. Главное, чтобы был мир или перемирие. Об этом он заявил журналистам, передает УНН.

Детали

На вопрос, рассматривает ли США вариант вывода из Европы всех американских военных в рамках потенциальной мирной сделки с путиным, Трамп ответил: "Такой вопрос вообще не поднимался".

Также Трамп прокомментировал идею по размещению военного контингента в Украине.

Если они хотят, я это поддерживаю. Думаю с этим все будет хорошо. Знаю, что Франция это упоминала, и Великобритания и другие страны. Если у нас будет мирное соглашение и там будут военные, Европа увидит, что это будет нужно, хорошо, пусть это будет. Мы не будем там размещать военных, но их военные пусть будут. Я не против. Главное, чтобы был мир или перемирие - заявил Трамп.

Дополнение

Зеленский заявил, что есть очень сильное продвижение в вопросе военного контингента. Первой платформой для будущего создания такой силы могут быть вооруженные силы Европы.

Зеленский заявил, что есть продвижение в вопросе военного контингента

Премьер-министр Великобритании Кир заявил о своей готовности и желании разместить британские войска в Украине. Это может произойти для обеспечения выполнения любого мирного соглашения.

Британия готова разместить войска в Украине для обеспечения безопасности

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о готовности рассмотреть участие в послевоенных миротворческих силах в Украине. Решение будет зависеть от прогресса в мирных переговорах и четкого мандата для таких сил.

Сегодня, 18 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция не готовится отправлять сухопутные войска на фронт в Украине.

Франция не будет отправлять сухопутные войска в Украину для участия в войне - Макрон