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Франция не будет отправлять сухопутные войска в Украину для участия в войне - Макрон

Франция не будет отправлять сухопутные войска в Украину для участия в войне - Макрон

Киев  •  УНН

 • 8806 просмотра

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Президент Франции заявил, что страна не готовится отправлять воюющие сухопутные войска для боевых действий в Украину. При этом возможна отправка экспертов и миротворцев вне зоны конфликта.

Франция не готовится отправлять сухопутные войска на фронт в Украине. Об этом Президент Франции заявил в интервью газете Liberation, передает УНН.

Детали

На следующий день после экстренно организованной в Париже европейской встречи по защите Украины Эммануэль Макрон заверил во вторник вечером, 18 февраля, что "Франция не готовится отправлять воюющие сухопутные войска". За несколько дней до третьей годовщины войны на Украине президент республики высказал свои соображения по поводу конфликта в нескольких региональных ежедневных изданиях.

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Среди решений по предоставлению гарантий безопасности Киеву в рамках возможного мирного соглашения с москвой президент Франции считает возможным "отправить экспертов или даже войска в ограниченные сроки, за пределы какой-либо зоны конфликта, чтобы успокоить украинцев и подписать солидарность".

"Именно об этом мы думаем с британцами", - заявил французский президент, в частности, в интервью Le Parisien.

Он также упомянул о возможности "принятия в рамках переговоров решения о проведении, по мандату Организации Объединенных Наций, миротворческой операции, которая будет проходить вдоль линии фронта".

Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада18.02.2025, 19:15 • 102953 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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