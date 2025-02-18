Франція не відправлятиме сухопутні війська в Україну для участі у війні - Макрон

Франція не готується відправляти сухопутні війська на фронт в Україні. Про це Президент Франції Еммануель Макрон заявив в інтерв'ю газеті Liberation, передає УНН.

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Наступного дня після екстрено організованої в Парижі європейської зустрічі щодо захисту України Еммануель Макрон запевнив у вівторок ввечері, 18 лютого, що "Франція не готується відправляти воюючі сухопутні війська". За кілька днів до третьої річниці війни в Україні президент республіки висловив свої міркування з приводу конфлікту в кількох регіональних щоденних виданнях.

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Серед рішень щодо надання гарантій безпеки Києву в рамках можливої мирної угоди з москвою президент Франції вважає за можливе "відправити експертів або навіть війська в обмежені строки, за межі будь-якої зони конфлікту, щоб заспокоїти українців і продемонструвати солідарність".

"Саме про це ми думаємо з британцями", - заявив французький президент, зокрема, в інтерв'ю Le Parisien.

Він також згадав про можливість "ухвалення в рамках переговорів рішення про проведення, за мандатом Організації Об'єднаних Націй, миротворчої операції, яка буде проходити вздовж лінії фронту".

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