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15 березня, 19:03 • 120128 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 180809 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137480 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116624 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Франція не відправлятиме сухопутні війська в Україну для участі у війні - Макрон

Франція не відправлятиме сухопутні війська в Україну для участі у війні - Макрон

Київ • УНН

 • 63905 перегляди

Президент Франції заявив, що країна не готується відправляти сухопутні війська для бойових дій в Україну. При цьому можлива відправка експертів і миротворців поза зоною конфлікту.

Франція не готується відправляти сухопутні війська на фронт в Україні. Про це Президент Франції Еммануель Макрон заявив в інтерв'ю газеті Liberation, передає УНН.

Деталі

Наступного дня після екстрено організованої в Парижі європейської зустрічі щодо захисту України Еммануель Макрон запевнив у вівторок ввечері, 18 лютого, що "Франція не готується відправляти воюючі сухопутні війська". За кілька днів до третьої річниці війни в Україні президент республіки висловив свої міркування з приводу конфлікту в кількох регіональних щоденних виданнях.

Парламент Нідерландів ухвалив резолюцію щодо можливої миротворчої місії в Україні18.02.2025, 21:25 • 36940 переглядiв

Серед рішень щодо надання гарантій безпеки Києву в рамках можливої мирної угоди з москвою президент Франції вважає за можливе "відправити експертів або навіть війська в обмежені строки, за межі будь-якої зони конфлікту, щоб заспокоїти українців і продемонструвати солідарність".

"Саме про це ми думаємо з британцями", - заявив французький президент, зокрема, в інтерв'ю Le Parisien.

Він також згадав про можливість "ухвалення в рамках переговорів рішення про проведення, за мандатом Організації Об'єднаних Націй, миротворчої операції, яка буде проходити вздовж лінії фронту".

Франція проведе другу зустріч щодо України: серед запрошених Канада18.02.2025, 19:15 • 136720 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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