Парламент Нідерландів ухвалив резолюцію щодо можливої миротворчої місії в Україні в разі досягнення перемир'я між Україною та hосією. Про це УНН повідомляє з посиланням на NOS.

Палата представників Нідерландів хоче, щоб Кабінет міністрів зайняв "конструктивну позицію" щодо участі в "післявоєнних миротворчих силах" в Україні.

Сьогодні вдень більшість парламентаріїв проголосувала за пропозицію з цього питання від "Демократів 66" і "Народної партії за свободу і демократію" нідерландському Кабміну.

Зеленський про військовий контингент: питання в тому, які країни готові на це

Палата вбачає активну роль Нідерландів у забезпеченні стабільності в разі досягнення перемир'я між Україною та росією. У резолюції йдеться, що це не обов'язково має відбуватися під прапором НАТО. Міністр оборони США вже заявив, що не бачить жодної ролі для США чи НАТО в таких силах.

Прем'єр-міністр Схооф заявив минулими вихідними, що кабінет міністрів "прихильно розгляне" прохання про участь у такій місії, проте лідер ультраправої PVV (Партії свободи) Герг Вілдерс учора здивував своїх партнерів по коаліції, заявивши, що він не підтримає відправлення голландських військ. Найбільша партія в Палаті представників проголосувала сьогодні проти пропозиції D66 і VVD.

Доповнення

Зеленський заявив, що є дуже сильне просування в питанні військового контингенту. Першою платформою для майбутнього створення такої сили можуть бути збройні сили Європи.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про свою готовність і бажання розмістити британські війська в Україні. Це може статися для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив про готовність розглянути участь у післявоєнних миротворчих силах в Україні. Рішення залежатиме від прогресу в мирних переговорах і чіткого мандата для таких сил.