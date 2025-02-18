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05:23 • 11388 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122132 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182401 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146834 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138438 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117146 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107849 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102980 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141573 перегляди

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Парламент Нідерландів ухвалив резолюцію щодо можливої миротворчої місії в Україні

Парламент Нідерландів ухвалив резолюцію щодо можливої миротворчої місії в Україні

Київ • УНН

 • 36940 перегляди

Парламент Нідерландів ухвалив резолюцію про можливу участь у післявоєнних миротворчих силах в Україні. Велика Британія і Швеція також розглядають можливість відправки своїх військ після досягнення мирної угоди.

Парламент Нідерландів ухвалив резолюцію щодо можливої миротворчої місії в Україні в разі досягнення перемир'я між Україною та hосією. Про це УНН повідомляє з посиланням на NOS.

Палата представників Нідерландів хоче, щоб Кабінет міністрів зайняв "конструктивну позицію" щодо участі в "післявоєнних миротворчих силах" в Україні.

Сьогодні вдень більшість парламентаріїв проголосувала за пропозицію з цього питання від "Демократів 66" і "Народної партії за свободу і демократію" нідерландському Кабміну.

Зеленський про військовий контингент: питання в тому, які країни готові на це 18.02.2025, 16:48 • 22230 переглядiв

Палата вбачає активну роль Нідерландів у забезпеченні стабільності в разі досягнення перемир'я між Україною та росією. У резолюції йдеться, що це не обов'язково має відбуватися під прапором НАТО. Міністр оборони США вже заявив, що не бачить жодної ролі для США чи НАТО в таких силах.

Прем'єр-міністр Схооф заявив минулими вихідними, що кабінет міністрів "прихильно розгляне" прохання про участь у такій місії, проте лідер ультраправої PVV (Партії свободи) Герг Вілдерс учора здивував своїх партнерів по коаліції, заявивши, що він не підтримає відправлення голландських військ. Найбільша партія в Палаті представників проголосувала сьогодні проти пропозиції D66 і VVD.

Доповнення

Зеленський заявив, що є дуже сильне просування в питанні військового контингенту. Першою платформою для майбутнього створення такої сили можуть бути збройні сили Європи.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про свою готовність і бажання розмістити британські війська в Україні. Це може статися для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив про готовність розглянути участь у післявоєнних миротворчих силах в Україні. Рішення залежатиме від прогресу в мирних переговорах і чіткого мандата для таких сил.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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