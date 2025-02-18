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Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада
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Келлог планирует завтра быть в Украине - источники
15:01 • 100544 просмотра

Келлог планирует завтра быть в Украине - источники

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается
13:55 • 103061 просмотра

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается

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В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Парламент Нидерландов принял резолюцию по возможной миротворческой миссии в Украине

Парламент Нидерландов принял резолюцию по возможной миротворческой миссии в Украине

Киев  •  УНН

 • 2374 просмотра

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Парламент Нидерландов принял резолюцию о возможном участии в послевоенных миротворческих силах в Украине. Великобритания и Швеция также рассматривают возможность отправки своих войск после достижения мирного соглашения.

Парламент Нидерландов принял резолюцию по возможной миротворческой миссии в Украине в случае достижения перемирия между Украиной и россией. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NOS.

Палата представителей Нидерландов хочет, чтобы Кабинет министров занял "конструктивную позицию" в отношении участия в "послевоенных миротворческих силах" в Украине.

Сегодня днем ​​большинство парламентариев проголосовало за предложение по этому вопросу от "Демократов 66" и "Народной парти за свободу и демократию" нидерландскому Кабмину.

Зеленский о военном контингенте: вопрос в том, какие страны готовы на это18.02.2025, 16:48 • 15924 просмотра

Палата видит активную роль Нидерландов в обеспечении стабильности в случае достижения перемирия между Украиной и россией. В резолюции говорится, что это не обязательно должно происходить под флагом НАТО. Министр обороны США уже заявил, что не видит никакой роли для США или НАТО в таких силах.

Премьер-министр Схооф заявил на прошлых выходных, что кабинет министров "благосклонно рассмотрит" просьбы об участии в такой миссии, однако лидер ультраправой PVV (Партии свободы) Герг Вилдерс вчера удивил своих партнеров по коалиции, заявив, что он не поддержит отправку голландских войск. Самая крупная партия в Палате представителей проголосовала сегодня против предложения D66 и VVD.

Дополнение

Зеленский заявил, что есть очень сильное продвижение в вопросе военного контингента. Первой платформой для будущего создания такой силы могут быть вооруженные силы Европы.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о своей готовности и желании разместить британские войска в Украине. Это может произойти для обеспечения выполнения любого мирного соглашения.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о готовности рассмотреть участие в послевоенных миротворческих силах в Украине. Решение будет зависеть от прогресса в мирных переговорах и четкого мандата для таких сил.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
kir-starmerКир Стармер
natoNATO
shvetsiyaШвеция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
niderlandiНидерланды
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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