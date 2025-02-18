Парламент Нидерландов принял резолюцию по возможной миротворческой миссии в Украине в случае достижения перемирия между Украиной и россией. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NOS.

Палата представителей Нидерландов хочет, чтобы Кабинет министров занял "конструктивную позицию" в отношении участия в "послевоенных миротворческих силах" в Украине.

Сегодня днем ​​большинство парламентариев проголосовало за предложение по этому вопросу от "Демократов 66" и "Народной парти за свободу и демократию" нидерландскому Кабмину.

Зеленский о военном контингенте: вопрос в том, какие страны готовы на это

Палата видит активную роль Нидерландов в обеспечении стабильности в случае достижения перемирия между Украиной и россией. В резолюции говорится, что это не обязательно должно происходить под флагом НАТО. Министр обороны США уже заявил, что не видит никакой роли для США или НАТО в таких силах.

Премьер-министр Схооф заявил на прошлых выходных, что кабинет министров "благосклонно рассмотрит" просьбы об участии в такой миссии, однако лидер ультраправой PVV (Партии свободы) Герг Вилдерс вчера удивил своих партнеров по коалиции, заявив, что он не поддержит отправку голландских войск. Самая крупная партия в Палате представителей проголосовала сегодня против предложения D66 и VVD.

Дополнение

Зеленский заявил, что есть очень сильное продвижение в вопросе военного контингента. Первой платформой для будущего создания такой силы могут быть вооруженные силы Европы.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о своей готовности и желании разместить британские войска в Украине. Это может произойти для обеспечения выполнения любого мирного соглашения.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о готовности рассмотреть участие в послевоенных миротворческих силах в Украине. Решение будет зависеть от прогресса в мирных переговорах и четкого мандата для таких сил.