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Зеленский о военном контингенте: вопрос в том, какие страны готовы на это

Зеленский о военном контингенте: вопрос в том, какие страны готовы на это

Киев  •  УНН

 • 1653 просмотра

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Президент Украины обсудил с французским лидером вопрос размещения военного контингента в Украине. Макрон планирует провести ряд встреч и представить конкретные предложения по гарантиям безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя идею военного контингента, заявил, что вопрос в том, какие страны готовы на это. Об этом он сказал во время визита в Турцию журналистам, передает корреспондент УНН.

Президент Макрон проинформировал меня, что он хочет сделать ряд встреч и в конце этих встреч он выйдет ко мне с теми или иными предложениями. Безусловно, речь идет о части гарантий безопасности. Ту часть, которую могут дать европейские лидеры Украине. Это финансы прежде всего, поддержка нашего бюджета, это деньги и оружие на поддержку нашей армии, это положительное или отрицательное решение по размещению контингента в Украине, их контингента. Но там положительное мы видим решение, вопрос в том, какие страны готовы на это

- сказал Зеленский в Анкаре.

Президент отметил, что в конце всех этих встреч Макрон скажет ему, как они это видят.

Дополнение

В понедельник, 17 февраля, в Париже прошла неформальная встреча глав правительств восьми европейских стран по Украине. На встрече присутствовали лидеры ЕС и НАТО, включая Макрона, Шольца и других высокопоставленных чиновников.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном ситуацию в Европе и гарантии безопасности для Украины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
natoNATO
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
parizhПариж
frantsiyaФранция
olaf-sholtsОлаф Шольц
turtsiyaТурция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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