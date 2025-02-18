Зеленський про військовий контингент: питання в тому, які країни готові на це

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ідею військового контингенту, заявив, що питання в тому, які країни готові на це. Про це він сказав під час візиту до Туреччини журналістам, передає кореспондент УНН.

Президент Макрон проінформував мене, що він хоче зробити низку зустрічей і в кінці цих зустрічей він вийде до мене з тими чи іншими пропозиціями. Безумовно, ідеться про частину гарантій безпеки. Ту частину, яку можуть дати європейські лідери Україні. Це фінанси передусім, підтримка нашого бюджету, це гроші та зброя на підтримку нашої армії, це позитивне або негативне рішення щодо розміщення контингенту в Україні, їх контингенту. Але там позитивне ми бачимо рішення, питання в тому, які країни готові на це