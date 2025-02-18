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Зеленський про військовий контингент: питання в тому, які країни готові на це

Зеленський про військовий контингент: питання в тому, які країни готові на це

Київ • УНН

 • 22230 перегляди

Президент України обговорив з французьким лідером питання розміщення військового контингенту в Україні. Макрон планує провести низку зустрічей та представити конкретні пропозиції щодо гарантій безпеки.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ідею військового контингенту, заявив, що питання в тому, які країни готові на це. Про це він сказав під час візиту до Туреччини журналістам, передає кореспондент УНН.

Президент Макрон проінформував мене, що він хоче зробити низку зустрічей і в кінці цих зустрічей він вийде до мене з тими чи іншими пропозиціями. Безумовно, ідеться про частину гарантій безпеки. Ту частину, яку можуть дати європейські лідери Україні. Це фінанси передусім, підтримка нашого бюджету, це гроші та зброя на підтримку нашої армії, це позитивне або негативне рішення щодо розміщення контингенту в Україні, їх контингенту. Але там позитивне ми бачимо рішення, питання в тому, які країни готові на це

- сказав Зеленський в Анкарі.

Президент зазначив, що в кінці всіх цих зустрічей Макрон скаже йому, як вони це бачать.

Доповнення

В понеділок, 17 лютого, у Парижі пройшла неформальна зустріч глав урядів восьми європейських країн щодо України. На зустрічі були присутні лідери ЄС і НАТО, включно з Макроном, Шольцем та іншими високопоставленими чиновниками.

Згодом Президент України Володимир Зеленський обговорив з французьким лідером Еммануелем Макроном ситуацію у Європі та гарантії безпеки для України.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
emmanuel-makronЕммануель Макрон
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olaf-sholtsОлаф Шольц
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