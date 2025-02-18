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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125540 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148794 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139954 перегляди

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15 березня, 12:52 • 117896 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Трамп підтримує розміщення військового контингенту в Україні. Головне, щоб був мир або перемир'я

Трамп підтримує розміщення військового контингенту в Україні. Головне, щоб був мир або перемир'я

Київ • УНН

 • 32974 перегляди

Трамп заявив, що підтримує розміщення європейського військового контингенту в Україні за умови мирної угоди. Британія, Швеція та інші країни готові розглянути участь у миротворчих силах, але Франція відмовилась.

Президент США Дональд Трамп заявив, що він не проти розміщення європейського контингенту в Україні. Головне, щоб був мир або перемир'я. Про це він заявив журналістам, передає УНН.

Деталі

На запитання, чи розглядає США варіант виведення з Європи всіх американських військових в межах потенційної мирної угоди з путіним, Трамп відповів: "Таке питання взагалі не підіймалося".

Також Трамп прокоментував ідею з розміщення військового контингенту в Україні.

Якщо вони хочуть, я це підтримую. Думаю з цим все буде гаразд. Знаю, що Франція це згадувала, і Велика Британія й інші країни. Якщо в нас буде мирна угода й там будуть військові, Європа побачить, що це буде потрібно, добре, хай це буде. Ми не будемо там розміщувати військових, але їхні військові хай будуть. Я не проти. Головне, щоб був мир або перемир'я

- заявив Трамп.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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