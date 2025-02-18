Трамп підтримує розміщення військового контингенту в Україні. Головне, щоб був мир або перемир'я

Президент США Дональд Трамп заявив, що він не проти розміщення європейського контингенту в Україні. Головне, щоб був мир або перемир'я. Про це він заявив журналістам, передає УНН.

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На запитання, чи розглядає США варіант виведення з Європи всіх американських військових в межах потенційної мирної угоди з путіним, Трамп відповів: "Таке питання взагалі не підіймалося".

Також Трамп прокоментував ідею з розміщення військового контингенту в Україні.

Якщо вони хочуть, я це підтримую. Думаю з цим все буде гаразд. Знаю, що Франція це згадувала, і Велика Британія й інші країни. Якщо в нас буде мирна угода й там будуть військові, Європа побачить, що це буде потрібно, добре, хай це буде. Ми не будемо там розміщувати військових, але їхні військові хай будуть. Я не проти. Головне, щоб був мир або перемир'я