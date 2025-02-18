Трамп підтримує розміщення військового контингенту в Україні. Головне, щоб був мир або перемир'я
Київ • УНН
Трамп заявив, що підтримує розміщення європейського військового контингенту в Україні за умови мирної угоди. Британія, Швеція та інші країни готові розглянути участь у миротворчих силах, але Франція відмовилась.
Президент США Дональд Трамп заявив, що він не проти розміщення європейського контингенту в Україні. Головне, щоб був мир або перемир'я. Про це він заявив журналістам, передає УНН.
Деталі
На запитання, чи розглядає США варіант виведення з Європи всіх американських військових в межах потенційної мирної угоди з путіним, Трамп відповів: "Таке питання взагалі не підіймалося".
Також Трамп прокоментував ідею з розміщення військового контингенту в Україні.
Якщо вони хочуть, я це підтримую. Думаю з цим все буде гаразд. Знаю, що Франція це згадувала, і Велика Британія й інші країни. Якщо в нас буде мирна угода й там будуть військові, Європа побачить, що це буде потрібно, добре, хай це буде. Ми не будемо там розміщувати військових, але їхні військові хай будуть. Я не проти. Головне, щоб був мир або перемир'я
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